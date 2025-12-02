Hà Nội

Video

Bãi container bốc cháy, cột khói đen cao ngất ở Đà Nẵng

Đám cháy được cho là khởi phát từ quá trình hàn sửa chữa tại khu vực công trình

Trường Hân t/h

Khoảng 13h30 ngày 1/12, tại khu vực bãi đất gần Trung tâm Y tế Hòa Vang xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực tập kết hàng chục container chứa các loại hàng hóa. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khiến nhiều người dân lo lắng.

Nguồn: MXH

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an TP Đà Nẵng đã lập tức điều động khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Khu vực xảy ra cháy nằm ở nơi thưa dân cư. Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều container và hàng hóa bên trong đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước làm mát, đồng thời phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

#đà nẵng #cháy lớn #container #cứu hỏa #thiệt hại #hỏa hoạn

