Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Mâu thuẫn trên sân khấu ở đám cưới, một người bị đâm tử vong

Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới vào đêm 29/11, tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ.

Trường Hân t/h

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, đã bắt giữ Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi giết người; Phan Minh T. (16 tuổi, trú xã Thạnh Thới An, TP.Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguồn: MXH

Khoảng 18h ngày 29/11, Phan Minh T. (16 tuổi) và Trần Chí Tưởng (22 tuổi, cùng trú tại xã Thạnh Thới An) đến dự đám cưới của con trai ông T.H.Q. (49 tuổi, xã Thạnh Thới An). Trong lúc diễn ra đám cưới, Phan Minh T. và Tưởng cùng một nhóm thanh niên lên sân khấu nhảy múa.

Bỗng nhiên, Tưởng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên và bị đánh. Phan Minh T. vào hỏi nguyên nhân cũng bị nhóm này đánh, rồi bỏ chạy về nhà lấy hai con dao tự chế, trong đó có một con dài khoảng 1,2m. Sau đó, T. quay lại đám cưới tìm nhóm thanh niên để giải quyết mâu thuẫn, vung dao về phía nhóm người tại đám cưới, trong đó có một nhát trúng bụng anh Trịnh Hữu Khanh (35 tuổi). Thấy anh Khanh bị đâm, Trịnh Hữu Cường (47 tuổi) đã đi vào bếp lấy một con dao rồi chạy ra cổng, gặp Tưởng đang đứng chửi bới.

Ông Cường đâm một nhát vào ngực Tưởng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Ngoài ra, vụ ẩu đả còn khiến anh Phan Văn Sang (SN 1990, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), bị thương ở tay trái.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh nội dung vụ việc, tiến hành ghi lời khai người làm chứng, người bị hại; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt các đối tượng gây án...

#đám cưới #xung đột #tử vong #vụ án #đâm dao #chấn động

Bài liên quan

Video

Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc dắt xe cho khách

Hai nhân viên bảo vệ trong lúc dắt xe cho khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó một người lao tới tấn công người còn lại bằng hung khí.

Theo thông tin ban đầu, Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP. Cần Thơ) và M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.C ần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP. Cần Thơ).

Vào khoảng 15h55' ngày 20/11, khi đang làm việc tại quán hải sản, Lập và K. đã xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Theo nội dung camera an ninh, Lập để xe khách giữa lối đi rồi chạy đi lấy dao, đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

Xem chi tiết

Video

Nhóm thiếu niên mang 1 bao hung khí đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn

Công an xã Đông Thạnh cho biết đã xác minh, truy bắt nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm gây rối tại một quán cà phê ở TPHCM.

Theo thông tin từ Công an xã Đông Thạnh, khoảng 10 giờ ngày 4/11/2025, cơ quan này tiếp nhận tin báo về vụ gây rối ở quán cà phê trên đường Huỳnh Thị Na (ấp 47, xã Đông Thạnh), theo báo Thanh Niên.

Nhóm gây rối gồm 4 thanh thiếu niên sử dụng xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi xông thẳng vào quán để tìm một người tên M.

Xem chi tiết

Video

Ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông vì mâu thuẫn

Tài xế liên tục điều khiển chiếc ô tô lao lên, lùi lại liên tục giữa vòng vây khiến người xem thót tim. Sự việc xảy ra tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Đoạn ghi lại sự việc xảy ra vào tối ngày 10/11 tại khu vực khối Trung Cấp (phường Thái Hòa, Nghệ An). Theo thông tin trên báo Nghệ An, sự việc xảy ra tại một quán hải sản vừa mới khai trương trên địa bàn. Tại đây, một nhóm người đã phát sinh mâu thuẫn.

Chiếc ô tô liên tục di chuyển giữa vòng vây của đám đông. Video: MXH
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới