Nam thanh niên suýt gặp 'tử thần' khi cố phóng nhanh chen lên xe khách

Vì bóp phanh thắng gấp, nam thanh niên đã lạc tay lái và ngã ra đường. Rất may không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Clip trích xuất từ camera hành trình của một xe hơi phía sau cho thấy, một nam thanh niên là tài xế xe ôm công nghệ đã đột ngột di chuyển vượt lên và có ý định chen lên cạnh xe khách.

Tuy nhiên, do thắng gấp nên nam thanh niên đã mất lái và ngã ra đường, hướng thẳng đầu vào gầm xe khách. Rất may mắn vì có đội mũ bảo hiểm, phần đầu của nam tài xế đã được bánh xe khách đẩy ra ngoài, chỉ lộn vài vòng trên đường và không có thương vong đáng tiếc.

Nguồn: Người dân cung cấp / MXH Facebook

Nhiều người dùng mạng xã hội đã không khỏi thở phào trước pha thoát chết thần kỳ của nam thanh niên, cho rằng chiếc mũ bảo hiểm đã phát huy hết tác dụng trong tình huống này, và cảnh tỉnh mọi người không nên có hành vi lấn làn, vượt quá tốc độ khi tham gia giao thông cạnh những phương tiện lớn như xe khách, xe bus, xe tải để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.