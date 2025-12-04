Hà Nội

Người đàn ông tay không bắt gọn trăn 'khủng" dưới mương nước

Một con trăn được tìm thấy trong cống thoát nước. Người đàn ông đã bắt được nó bằng tay không, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trường Hân t/h

Mưa lớn gần đây ở Malaysia đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực, khiến trăn xâm nhập vào khu vực đô thị. Một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng tay không kéo một con trăn khổng lồ ra khỏi mương đã lan truyền trên mạng, gây ra nhiều tranh cãi.

Theo báo cáo của Oriental Daily News, dựa trên video được cư dân mạng @norhalinisera tải lên nền tảng mạng xã hội TikTok, vụ việc xảy ra vào ngày 25/11 tại một cống thoát nước ven đường ở Kampung Pagga, Kangar, Perlis.

Người đàn ông bắt con trăn bằng tay không .Nguồn: @norhalinisera / Tiktok

Đoạn video cho thấy người đàn ông với thẳng xuống mương, tóm chính xác vào điểm yếu của con trăn, hành động nhanh chóng và quyết đoán, nhấc con trăn ra khỏi nước trong vòng chưa đầy một phút.

Màn bắt rắn của người đàn ông diễn ra nhanh nhẹn và dứt khoát, động tác đều đặn và chính xác, thể hiện sự điềm tĩnh của một người bắt rắn chuyên nghiệp. Những người chứng kiến ​​đều nín thở kinh ngạc, rồi vỡ òa trong tiếng reo hò và cổ vũ.

Vụ việc bắt rắn đầy kịch tính này đã lan truyền trên mạng, gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận bên dưới video với vẻ kinh ngạc: "Đây không phải là người bình thường, anh ấy là một chuyên gia bắt rắn ngoài đời thực!". Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng nhắc nhở người xem rằng nếu nhìn thấy trăn, tốt nhất nên báo ngay cho lực lượng cứu hỏa để bắt nó lại, tránh bị cắn.

#trăn khủng #bắt trăn #mương nước #người đàn ông #can đảm

