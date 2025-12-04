Khoảnh khắc 'hố tử thần' nuốt chửng hai chiếc xe trên đường ở Đà Nẵng

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ, khiến 2 ô tô và 1 công nhân bị rơi xuống "hố tử thần", thông tin trên báo Người Lao Động.
Camera an ninh của một hộ dân ghi lại, thời điểm xảy ra sự cố trời đang mưa, một số công nhân đã đi tìm chủ của phương tiện, yêu cầu di dời. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, mặt đường bất ngờ sụp xuống, tạo thành "hố tử thần".
Hai ô tô con đỗ sát mép đường bị kéo tụt xuống hố cùng một công nhân đứng gần bên cũng bị rơi theo.
Trước đó, vào 14h ngày 3/12, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ bất ngờ sụt xuống tạo thành hố sâu khoảng 3m, nằm bên cạnh hàng rào tôn của một công trường đang thi công hạng mục múc đất tầng hầm.
- Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nam công nhân ra khỏi khu vực sụt lún, đồng thời phong tỏa toàn bộ đoạn đường để đảm bảo an toàn và triển khai cứu hộ các phương tiện gặp nạn.