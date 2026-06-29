Từ sinh trắc học đến giải ngân online: SHB gia tăng tiện ích số dành cho khách hàng doanh nghiệp

Các tiện ích mới giúp khách hàng doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm giấy tờ, hạn chế việc phải đến quầy và chủ động hơn trong quản trị tài chính trên kênh số.

Tính năng giải ngân online giúp doanh nghiệp giảm bớt thao tác giấy tờ, hạn chế giao dịch trực tiếp tại quầy và nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần những giải pháp tài chính linh hoạt, nhanh chóng và an toàn, SHB không ngừng nâng cấp hệ sinh thái ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp. Việc cập nhật loạt tính năng mới trên ứng dụng Ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp là bước đi cụ thể nhằm số hóa các hành trình giao dịch quan trọng, từ xác thực thông tin, đăng ký sản phẩm thẻ đến đề nghị giải ngân khoản vay.

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp có thể thực hiện bổ sung thông tin sinh trắc học thông qua liên kết VNeID ngay trên SHB Corporate Mobile. Tính năng áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền với vai trò Người phê duyệt/Chủ thẻ, chưa thực hiện đăng ký sinh trắc học tại SHB và có tài khoản VNeID đã được xác thực định danh điện tử mức 2.

Với tính năng này, khách hàng có thể chủ động hoàn thiện thông tin sinh trắc học trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đặc biệt, phương thức liên kết VNeID hỗ trợ cả khách hàng sử dụng thiết bị không tích hợp công nghệ NFC, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số, đồng thời tăng cường an toàn và tuân thủ quy định trong giao dịch.

Phát hành thẻ tín dụng và giải ngân vay online nhanh chóng

Bên cạnh việc bổ sung sinh trắc học qua VNeID, SHB cũng cập nhật hành trình đăng ký phát hành thẻ online trên Internet Banking và SHB Corporate Mobile dành cho khách hàng doanh nghiệp đã được phê duyệt trước hạn mức thẻ tín dụng. Với hành trình được số hóa toàn diện, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký, xác thực và ký số online, qua đó hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý so với phương thức truyền thống.

Thông qua việc tinh gọn quy trình và số hóa dịch vụ, SHB mang đến cho doanh nghiệp trải nghiệm phát hành thẻ thuận tiện, đơn giản và linh hoạt hơn; đồng thời hỗ trợ khách hàng chủ động trang bị công cụ thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí công tác, mua sắm hàng hóa, thanh toán dịch vụ, tiếp khách hoặc các nhu cầu vận hành thường xuyên.

SHB mang đến cho doanh nghiệp trải nghiệm phát hành thẻ thuận tiện, đơn giản và linh hoạt hơn

Ở nhóm dịch vụ tín dụng, SHB tiếp tục số hóa quy trình thông qua tính năng giải ngân online trên Internet Banking và SHB Corporate Mobile. Tính năng dành cho khách hàng doanh nghiệp đang có hợp đồng tín dụng tại SHB, hỗ trợ khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân trực tuyến và theo dõi trạng thái xử lý trên kênh số.

Tính năng giải ngân online giúp doanh nghiệp giảm bớt thao tác giấy tờ, hạn chế giao dịch trực tiếp tại quầy và nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ. Khách hàng có thể chủ động theo dõi tiến độ, từ đó thuận tiện hơn trong việc lập kế hoạch dòng tiền, thanh toán đơn hàng, nhập nguyên vật liệu, chi trả chi phí vận hành hoặc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Loạt tính năng mới trên Ngân hàng điện tử dành cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong chiến lược phát triển ngân hàng hệ sinh thái của SHB, lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng và dữ liệu làm động lực nâng cao chất lượng phục vụ. Theo định hướng này, SHB không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính riêng lẻ, mà hướng tới kết nối các giải pháp tài chính trong một hệ sinh thái liền mạch, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp ở từng giai đoạn phát triển.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Đây cũng là những bước đi trên hành trình SHB xây dựng “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, phát triển trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện với định hướng 5 First gồm Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Trong đó, Mobile First được thể hiện rõ qua việc SHB liên tục mở rộng các tiện ích trên kênh số, giúp khách hàng có thể thực hiện nhiều nhu cầu tài chính quan trọng ngay trên thiết bị di động.

Đại diện SHB cho biết: “Với nền tảng Ngân hàng điện tử doanh nghiệp đa kênh, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp một nền tảng giao dịch ngày càng thuận tiện, an toàn và dễ sử dụng. Mỗi tính năng được cập nhật không chỉ nhằm số hóa một thao tác, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tăng tính chủ động và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.”

Việc cập nhật các tính năng bổ sung sinh trắc học qua VNeID, đăng ký phát hành thẻ online và giải ngân online cũng phản ánh tinh thần thương hiệu mới của SHB: hiện đại, đổi mới, đồng hành và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Nền tảng Ngân hàng điện tử khách hàng doanh nghiệp của SHB đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính toàn diện hơn, từ xác thực an toàn, sử dụng sản phẩm thẻ đến tiếp cận nguồn vốn và theo dõi tiến độ xử lý trên kênh số.

Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số, mở rộng các tiện ích trên SHB Corporate Mobile và Internet Banking, hướng tới mục tiêu mang đến cho khách hàng doanh nghiệp các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và phù hợp với xu thế vận hành mới của nền kinh tế số.