SHB đồng hành cùng Hack (CX) Together 2026, dẫn lối tài năng trẻ bứt phá trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành tài chính–ngân hàng,cuộc thi “Hack (CX) Together 2026” được tổ chức như một sân chơi sáng tạo.

PV

Sân chơi kết nối công nghệ trẻ với bài toán thực tiễn ngành ngân hàng

Không đơn thuần là một cuộc thi công nghệ, Hack (CX) Together 2026 là cơ hội để sinh viên, lập trình viên, chuyên gia công nghệ và những người đam mê đổi mới sáng tạo cùng nhau phát triển các giải pháp mang tính ứng dụng cao. Thông qua sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính, các đội thi sẽ từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết những bài toán đang đặt ra trong ngành tài chính hiện đại.

Hack (CX) Together 2026 là sân chơi công nghệ dành cho các bạn trẻ đam mê Fintech, mong muốn thử sức với những bài toán thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Theo Ban Tổ chức, Hack (CX) Together 2026 mang sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái hợp tác giữa trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trẻ. Đây là sáng kiến do Viện Công nghệ và Kinh tế số – Đại học Bách khoa Hà Nội khởi xướng, phối hợp tổ chức cùng Tập đoàn SPRIX Inc từ Nhật Bản và điều phối bởi CTCP Lead Consulting. SHB tham gia chương trình với vai trò đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, cuộc thi còn nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Cuộc thi dành cho mọi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam, có niềm đam mê với đổi mới sáng tạo và công nghệ. Các thí sinh tham gia theo hình thức đội thi từ 3–5 thành viên. Ban Tổ chức khuyến khích các đội thi đa ngành nhằm tăng tính đa chiều và toàn diện cho giải pháp đề xuất.

Thời gian đăng ký và nộp ý tưởng sơ khảo diễn ra từ ngày 06/05 đến 24/05/2026. Vòng Chung kết Hackathon trực tiếp sẽ được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ ngày 05/06 đến 07/06/2026. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 150 triệu đồng, trong đó Giải Nhất trị giá 60 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.

Cơ hội làm việc tại SHB - Ngân hàng TMCP tư nhân TOP5 Việt Nam

Bên cạnh các phần thưởng giá trị, các đội thi sẽ được tiếp cận những “đặc quyền vàng” hiếm có. Các thí sinh sẽ trực tiếp giải quyết những bài toán thực tế từ hệ thống ngân hàng. Những ý tưởng xuất sắc nhất có cơ hội được SHB hỗ trợ nguồn lực để phát triển thành sản phẩm mẫu (MVP) và triển khai trong môi trường tài chính chuyên nghiệp.

SHB đang tìm kiếm những nhân tố xuất sắc để bổ sung vào đội ngũ nhân sự IT chất lượng cao, phục vụ chiến lược chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn mang đến cơ hội mentoring trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia thuộc Khối Ngân hàng số và Khối Công nghệ thông tin SHB. Đây được xem là cơ hội quý giá để các bạn trẻ tiếp cận tư duy thực chiến, hiểu sâu hơn về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng hiện đại.

Không dừng lại ở đó, “Hack (CX) Together 2026” còn mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các tài năng công nghệ. SHB đang tìm kiếm những nhân tố xuất sắc để bổ sung vào đội ngũ nhân sự IT chất lượng cao, phục vụ chiến lược chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng. Những cá nhân nổi bật có thể nhận được cơ hội tuyển dụng trực tiếp sau cuộc thi.

SHB đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, trong đó công nghệ đóng vai trò cốt lõi. Ngân hàng đang triển khai mô hình “Future Bank” dựa trên chiến lược “5 First” gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây không chỉ là định hướng công nghệ mà còn là nền tảng giúp SHB thay đổi toàn diện từ vận hành nội bộ đến nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chiến lược “5 First” của SHB

Thông qua việc đồng hành cùng “Hack (CX) Together 2026”, SHB tiếp tục khẳng định cam kết hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Ngân hàng thể hiện rõ định hướng đầu tư cho thế hệ nhân tài công nghệ trẻ, tạo dựng môi trường thuận lợi để các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, phát triển và từng bước đóng góp thiết thực vào tương lai của ngành ngân hàng số Việt Nam.

Doanh nghiệp

SHB chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng SHBFinance cho Krungsri

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Từ loại hình Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Việc thay đổi hình thức pháp lý dựa trên cơ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance cho Ngân hàng Krungsri – thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản). Đây là bước cuối cùng trong lộ trình chuyển nhượng vốn của SHB tại SHBFinance cho đối tác.

Trước đó, tháng 8/2021, SHB và Krungsri đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của SHBFinance theo hai giai đoạn. Đến tháng 5/2023, SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn SHBFinance cho Krungsri, đồng thời SHBFinance được chuyển đổi từ Công ty Tài chính TNHH MTV thành Công ty Tài chính TNHH theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. 50% vốn còn lại SHBFinance tiếp tục được SHB chuyển nhượng sau ba năm.

Doanh nghiệp

SHB thu hút hàng loạt quỹ đầu tư lớn tham gia đợt tăng vốn

Dragon Capital, KIM, Hanwha Life, Vina Capital và hàng loạt quỹ lớn tham gia rót vốn vào SHB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB) công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, gồm nhiều tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại khác.

Cụ thể, SHB công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh và chiến lược “5 First” – nền tảng công nghệ gắn với phát triển bền vững hiệu quả

Tại chương trình chào xuân 2026 “Khởi”, ông Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SHB đã chia sẻ định hướng công nghệ với triết lý “5 First”.

Theo ông Vinh, trong kỷ nguyên số, công nghệ không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ phía sau mà cần trở thành trụ cột vận hành trung tâm. Đó cũng là tư duy xuyên suốt trong dự án Future SHB, nơi ngân hàng tái định hình toàn bộ hệ thống từ dữ liệu, hạ tầng đến trải nghiệm khách hàng. Chiến lược này được cấu thành từ năm trụ cột: Data First, People First, Cloud First, AI First và Mobile First.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ chiến lược “5 First”
Từ lễ hội không khán đài đến “cú bứt phá” đưa DIFF trở thành top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh

Chỉ còn vài giờ nữa, những bông pháo hoa rực rỡ sẽ khai mạc một mùa lễ hội tiếp theo trên thành phố sông Hàn. Năm nay, Lễ hội pháo hoa do Sun Group đồng hành với Đà Nẵng tổ chức đã được đánh dấu bằng cột mốc không thể tự hào hơn khi được tạp chí danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure vinh danh trong top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh.

AGRIBANK được vinh danh 2 giải thưởng SAO KHUÊ 2026

Ngày 28/5/2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: “Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm” và “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending” được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026.