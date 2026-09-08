Điều đặc biệt mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa” ở Hải Phòng

Mới đây, UBND xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026 – 2030 tại Phân hiệu I Trường Tiểu học Núi Đối.

Hội nghị ra mắt mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026 – 2030 tại Phân hiệu I Trường Tiểu học Núi Đối.

Ông Lưu Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” phải có nội dung cụ thể, tiêu chí cụ thể, sản phẩm cụ thể và kết quả có thể đánh giá được. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, phải đặt học sinh ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò của gia đình và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo UBND xã Kiến Thụy tin tưởng Trường Tiểu học Núi Đối sẽ sớm ổn định sau sắp xếp, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và triển khai thành công mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”.

Trường Tiểu học Núi Đối là một trong 9 trường (ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS) được TP Hải Phòng thí điểm xây dựng mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa", giai đoạn 2026 – 2030. Tổng số kinh phí để thực hiện thí điểm mô hình tại 9 trường dự kiến gần 252 tỷ đồng. Hướng đến hình thành các “điển hình trường học kiểu mẫu”, làm chuẩn để nhân rộng ra toàn thành phố trong giai đoạn 2030 - 2035.

Mục tiêu của mô hình là xây dựng môi trường giáo dục nơi học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất, phát triển hài hòa về văn, trí, thể, mỹ. Đồng thời hình thành năng lực, phẩm chất, đạo đức, yêu nước, trách nhiệm, có khát vọng cống hiến.

Việc xây dựng “Trường học xã hội chủ nghĩa” nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Phát huy vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn vững vàng.

Mục tiêu của mô hình là xây dựng môi trường giáo dục nơi học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất, phát triển hài hòa về văn, trí, thể, mỹ

Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đảm bảo cơ sở vật chất đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu theo từng cấp học, đồng thời được nâng cấp hiện đại, hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên ngành giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý và đồng bộ về cơ cấu đội ngũ, đạt chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, học sinh được phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, sống tích cực, trách nhiệm, sáng tạo; biết tự học, hợp tác, thích ứng hội nhập và hạnh phúc, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học, đồng thời phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo và các phẩm chất cá nhân. Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, công bằng, tôn trọng sự khác biệt; phát huy năng lực cá nhân, tinh thần hợp tác, sáng tạo và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của người học trong bối cảnh hội nhập.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, với mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa", học sinh được tiếp cận STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và thể chất, song song với giáo dục đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm.

Trước đó, Đề án Xây dựng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo được TP Hải Phòng phê duyệt đã đưa ra bộ tiêu chí chi tiết về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, phẩm chất và năng lực của học sinh, dạy học và các hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục.

Cụ thể, với cấp tiểu học, 100% phòng học đáp ứng được ứng dụng công nghệ thông tin, có ít nhất một phòng học STEM, 30% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (trên đại học), 80% sử dụng AI thành thạo, có ít nhất một giáo viên dạy được một số môn khoa học bằng tiếng Anh...Với cấp THCS, 80% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, có 1-2 giáo viên mỗi môn đủ năng lực dạy bằng tiếng Anh, 30% tiết học ứng dụng Công nghệ thông tin và AI...

Năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh STEM, khoa học máy tính, AI, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tăng cường tiếng Anh, đổi mới thi, tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá; đồng thời phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

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