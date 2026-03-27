Tủ lạnh đặt 3 nơi tài sản thất thoát, đặt thế nào bảo vệ vận may?

Trong phong thủy, tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong nhà, vị trí đặt nó ảnh hưởng trực tiếp đến tổng thể phong thủy của ngôi nhà.

Theo Yên Nhiên/ Dân Việt

Người già cho rằng, tủ lạnh được coi là tài khố, tích trữ tài lộc. Tủ lạnh là nơi bảo quản thức ăn, tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy và ổn định tài chính.

Tủ lạnh thuộc Kim, phòng bếp thuộc Hỏa. Đặt tủ lạnh ở bếp (nơi Hỏa vượng) giúp cân bằng không gian, mang lại sự bình an và hòa thuận.

Tủ lạnh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình. Tủ lạnh sạch sẽ, ngăn nắp giúp gia chủ khỏe mạnh. Nếu để bẩn hoặc thực phẩm thối rữa, năng lượng tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Do đó, người già rất coi trọng vị trí đặt. Những điều kiêng kỵ nào liên quan đến việc đặt tủ lạnh trong phòng khách? Vị trí tốt nhất để đặt tủ lạnh theo phong thủy là ở đâu?

Người già dặn không đặt tủ lạnh ở ban công

Tủ lạnh đặt đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ.

Một trong ba điều kiêng kỵ về vị trí đặt tủ lạnh trong phòng khách là không được đặt tủ lạnh đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ.

Người già cho rằng, việc đặt tủ lạnh trong phòng khách, phòng ăn hoặc nhà bếp sẽ khiến nó tỏa ra không khí lạnh, ảnh hưởng đến luồng không khí trong phòng ngủ và có thể dẫn đến tổn thất tài chính và những ảnh hưởng tiêu cực khác.

Thêm vào đó, tủ lạnh không nên đối diện trực tiếp với cửa ra vào, vì điều này được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến vận may và tâm trạng của gia đình. Do đó, khi đặt tủ lạnh, hãy tránh đặt nó đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ, hoặc đối diện với bếp hoặc cửa ra vào.

Một trong ba điều kiêng kỵ chính về vị trí đặt tủ lạnh trong phòng khách là không được đặt tủ lạnh đối diện trực tiếp với bàn thờ. Điều này là bởi vì tủ lạnh sẽ đối diện trực tiếp với bàn thờ, điều này được cho là ảnh hưởng đến việc công việc, sự nghiệp và việc học hành.

Do đó, tủ lạnh nếu đặt trong trong phòng khách cần tránh đối diện trực tiếp với bàn thờ nhằm đảm bảo công việc và học tập bình thường.

Tủ lạnh đặt trên ban công

Đặt tủ lạnh trên ban công là một trong ba điều kiêng kỵ lớn nhất khi bố trí tủ lạnh trong phòng khách. Tiếp xúc lâu dài với ánh nắng trực tiếp sẽ làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh.

Người già cho rằng, vị trí này được coi là không may mắn, vì nó tượng trưng cho sự phơi bày tài sản, khiến các thành viên trong gia đình khó kiếm và tiết kiệm tiền.

Hơn nữa, không nên đặt tủ lạnh trên ban công, vì ban công rất quan trọng đối với ánh sáng tự nhiên, và tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời có thể làm hỏng chức năng của thiết bị. Cách bố trí này được cho là khiến tài sản bị thất thoát, cản trở việc tích lũy tài sản cho gia đình.

Người già dặn, việc đặt tủ lạnh gần cửa bếp, nơi chứa lượng lớn thực phẩm, giúp ngăn ngừa thất thoát tài sản và bảo vệ vận may gia đình.

2. Người già dặn: Đặt tủ lạnh ở 3 nơi, bảo vệ vận may gia đình

Đặt tủ lạnh gần cửa bếp có hai mục đích. Thứ nhất, giúp dễ dàng lấy nguyên liệu khi nấu nướng. Thứ hai, nó tượng trưng cho sự tích lũy tài lộc.

Người già dặn, việc đặt tủ lạnh gần cửa bếp, nơi chứa lượng lớn thực phẩm, giúp ngăn ngừa thất thoát tài sản và bảo vệ vận may gia đình. Do đó, đặt tủ lạnh gần cửa bếp có thể thu hút may mắn vào nhà.

Tủ lạnh đặt ở góc phòng khách

Người già khuyên đặt tủ lạnh ở góc phòng khách có thể làm giảm bầu không khí nghiêm nghị, mang lại sự ấm áp cho ngôi nhà. Nó cũng giúp chủ nhà dễ dàng phục vụ thức ăn cho khách.

Hơn nữa, việc đặt tủ lạnh ở góc phòng khách được cho là cải thiện các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, có khả năng dẫn đến những cuộc gặp gỡ với những người tốt bụng.

Tủ lạnh đặt ở cuối hành lang

Tủ lạnh là biểu tượng của một cuộc sống hạnh phúc; một gia đình hạnh phúc chắc chắn sẽ có một "tủ lạnh hạnh phúc". Do đó, người già cho rằng, mặc dù tủ lạnh được thiết kế để tạo ra sự lạnh lẽo, nó cũng có thể mang lại sự ấm áp và năng lượng tích cực, mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Do đó, đặt tủ lạnh ở cuối hành lang tối có thể giúp làm dịu bầu không khí trong nhà, tạo nên mối quan hệ hòa thuận hơn giữa các thành viên trong gia đình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho độc giả

danviet.vn
Kho tri thức

Cổ nhân dặn, trồng 5 cây cảnh trong nhà, thịnh vượng, may mắn ghé thăm

Người xưa dặn, trồng 5 cây cảnh trong nhà, thịnh vượng và may mắn ghé thăm, gia đình tràn đầy lộc. Đó là những cây nào?

Người xưa thường nói: "Trong sân không cây thì bớt lộc”, hay "trồng cây trong nhà mang lại may mắn”, Điều này không phải vì cây tự sinh ra tiền mà vì ý nghĩa sâu sa từ việc trồng cây, chăm sóc, nuôi dưỡng cây và lợi ích thực tế nhận được từ cây cối mang lại cho chúng ta.

Chăm cây là hành động nuôi dưỡng đều đặn là biểu tượng cho việc vun đắp gia đạo. Cả nhà cùng tưới tỉa tạo cảm giác gắn bó và khi gia đình hòa thuận thì mới gặp may, ăn nên làm ra.

Kho tri thức

Cổ nhân dặn 'giường không đặt 3 nơi, bếp không quay 3 hướng', đó là gì?

Người xưa tin rằng cách sắp xếp không gian sống và sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an, thịnh vượng của gia đình.

Người xưa dặn: Nhà bếp có 3 hướng không nên quay

Từ xa xưa, phong thủy đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người Á Đông, đặc biệt là trong việc bố trí nhà cửa. Người xưa tin rằng cách sắp xếp không gian sống không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện nghi, mà còn tác động đến sức khỏe, tâm trạng và sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình.

Kho tri thức

Cổ nhân dặn, viếng mộ Tết Thanh minh 2026, không làm 5 việc, gia đình bình an

Khi đi viếng mộ vào Tết Thanh minh cần kiêng kỵ một số điều tránh điềm xấu cho gia đình, ảnh hưởng vận may suốt cả năm.

Tết Thanh minh Thanh minh 2026 rơi vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 Âm lịch tức ngày 18 tháng 2 Âm lịch - "tiết tháng 2" chứ không phải "tiết tháng 3" như mọi năm.

Theo phong tục, Tết Thanh minh là thời điểm để đi viếng mộ, tỏ lòng kính trọng tổ tiên. Việc thờ cúng tổ tiên không bao giờ là để phô trương trước mặt người khác, mà là sự bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ chân thành.

