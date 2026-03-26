Cổ nhân dặn, trồng 5 cây cảnh trong nhà, thịnh vượng, may mắn ghé thăm

Người xưa dặn, trồng 5 cây cảnh trong nhà, thịnh vượng và may mắn ghé thăm, gia đình tràn đầy lộc. Đó là những cây nào?

Người xưa thường nói: "Trong sân không cây thì bớt lộc”, hay "trồng cây trong nhà mang lại may mắn”, Điều này không phải vì cây tự sinh ra tiền mà vì ý nghĩa sâu sa từ việc trồng cây, chăm sóc, nuôi dưỡng cây và lợi ích thực tế nhận được từ cây cối mang lại cho chúng ta.

Chăm cây là hành động nuôi dưỡng đều đặn là biểu tượng cho việc vun đắp gia đạo. Cả nhà cùng tưới tỉa tạo cảm giác gắn bó và khi gia đình hòa thuận thì mới gặp may, ăn nên làm ra.

Người xưa dặn, trồng ngũ gia bì trong nhà, sự giàu có từ mọi hướng

Cây cảnh ngũ gia bi có hình dáng tuyệt đẹp với tán lá xanh tươi và sinh trưởng mạnh mẽ. Lá như hình bàn tay được cho là có khả năng thu hút tài lộc và thịnh vượng, đồng thời thể hiện mong ước tốt lành về may mắn từ mọi phía, cũng như trường thọ và sức khỏe tốt.

Cây cảnh này không chỉ mang lại vẻ đẹp ưa nhìn mà còn tượng trưng cho sự nghiệp suôn sẻ, may mắn.

Được biết đến như một "máy lọc không khí", cây cảnh này có khả năng hấp thụ hiệu quả các khí độc hại trong nhà, giúp không khí trong lành hơn.

Cây cảnh này này cũng rất dễ chăm sóc, có khả năng thích nghi cao; chỉ cần đảm bảo cố định cây khi trồng trong chậu nhỏ để tránh bị đổ.

Nó ưa ánh nắng mặt trời, cần từ 5 đến 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Trong mùa sinh trưởng, hãy bón phân cho cây cứ sau 20 đến 30 ngày bằng phân bón pha loãng và cây sẽ phát triển tươi tốt và xanh mướt.

Người xưa khuyên, trồng cọ tre trong nhà mang lại điềm lành và may mắn

Với hình dáng thanh lịch, duyên dáng và tán lá xanh quanh năm, cây cọ tre có thể ngay lập tức nâng tầm không gian của bất kỳ phòng khách nào.

Theo người xưa, cây cảnh này tượng trưng cho sự bình yên, may mắn và phẩm chất đạo đức cao, khiến nó trở thành một loài cây đẹp và mang lại điềm lành.

Bên cạnh giá trị trang trí, cây trúc gai còn có nhiều công dụng thiết thực. Nó có thể hấp thụ các khí độc hại như formaldehyde, benzen và carbon dioxide, giải phóng oxy và điều chỉnh độ ẩm không khí trong nhà thông qua quá trình thoát hơi nước từ lá, giúp tạo ra môi trường sống thoải mái hơn.

Khi chăm sóc, hãy đặt cây cảnh ở nơi có đủ ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp mạnh. Vào mùa đông, giữ nhiệt độ trên 5 độ C để tránh bị hư hại do sương giá.

Trong mùa sinh trưởng, bón phân bón hữu cơ pha loãng (phân bánh lên men) mười ngày một lần để duy trì sự phát triển khỏe mạnh.

Người xưa dặn: Trồng cây tình yêu trong nhà mang đến sự ấm áp, hy vọng

Lá của cây tình yêu hình trái tim to và mập, giống như hình trái tim, và màu xanh tươi tắn của chúng toát lên sức sống và vẻ thanh lịch.

Cây cảnh này còn được gọi là sung lá lớn, tên tiếng Anh thường gọi là Common Name, tên khoa học là Ficus umbellata, thuộc thuộc chi Ficus, họ Moraceae.

Người xưa cho rằng, cây cảnh này tượng trưng cho tình yêu thương và sự quan tâm, sự ấm áp và hy vọng. Đặt nó trong phòng khách có thể tạo thêm bầu không khí ấm áp và lãng mạn cho ngôi nhà, đồng thời thể hiện những kỳ vọng tốt đẹp về cuộc sống.

Trong cuộc sống của chúng ta, cây sung tình yêu còn có vai trò quan trọng. Do đó, cây cảnh này không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn là biểu tượng của cảm xúc. Những chiếc lá xanh như ngọc, sáng bóng, lấp lánh dưới nắng, mang đến cho con người cảm giác chữa lành thực sự.

Giống như các loại cây xanh khác, cây cảnh này cũng là một loại cây lọc không khí tuyệt vời, hấp thụ nhiều loại khí độc hại và thải ra lượng oxy dồi dào.

Cây ưa môi trường ấm áp, ẩm ướt, với nhiệt độ sinh trưởng lý tưởng từ 15 đến 30 độ C, và nhiệt độ mùa đông nên trên 10 độ C. Tưới nước vừa phải để tránh úng nước và thối rễ.

Bón phân NPK cân bằng 30 ngày một lần để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh và ngăn ngừa sự phát triển quá mức của thân lá có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của cây.

Người xưa dặn: Trồng cây cảnh kim ngân trong nhà thu hút giàu có và may mắn

Cây kim ngân là một lựa chọn phổ biến cho cây cảnh phòng khách, tượng trưng cho sự giàu có và may mắn.

Người xưa cho rằng, cây cảnh kim ngân đại diện cho sự thịnh vượng và thành công trong gia đình và sự nghiệp.

Một cây kim ngân được đặt cạnh tủ tivi, những cành cây cong tự nhiên và tán lá thưa tạo nên vẻ đẹp dịu nhẹ, khiến nó trở thành điểm nhấn nổi bật trong phòng khách.

Cây cảnh này có dáng thẳng đứng và lá xanh tươi, rất đẹp mắt. Khi chăm sóc, điều quan trọng là phải duy trì môi trường ấm áp và ẩm ướt.

Nhiệt độ mùa đông nên trên 15 độ C; nếu không, lá sẽ héo rũ và cành dễ bị hư hại do sương giá. Cây ưa ánh sáng gián tiếp và không thích ánh nắng trực tiếp mạnh.

Phân bón có thể là hỗn hợp phân bón bánh lên men và kali dihydro photphat. Với sự chăm sóc đúng cách, cây thậm chí có thể ra hoa sau năm năm.

Người xưa dặn, trồng cây cảnh chuỗi ngọc vàng trong nhà, cuộc sống ngọt ngào

Cây Chuỗi ngọc vàng là cây cảnh có nhiều tên gọi như hoa găng, hoa thanh quan, rìa xanh, chuỗi ngọc, chuỗi vàng, kim lộc hoa... Tên tiếng Anh là Skyflower hay Golden Dewdrop, tên khoa học là Duranta erecta L.

Nó có thể nở hoa màu xanh tím quanh năm miễn là nhiệt độ thích hợp. Cây cảnh tượng trưng cho sự ngọt ngào, hạnh phúc và tình cảm thân mật, thể hiện mong đợi về một cuộc sống ngọt ngào và bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên.

Người xưa cho rằng, cây cảnh này được cho là có năng lượng ma thuật, có thể xua đuổi tà ma và thu hút may mắn. Theo người xưa, chuỗi ngọc vàng cũng tượng trưng cho sự tích lũy của cải và sự phát triển của tài lộc.

Trồng cây cảnh này ở ban công hay sân vườn, nó không chỉ có thể tạo ra bầu không khí yên bình và hài hòa mà còn mang lại may mắn và sự giàu có bất ngờ.

Là một loại cây xanh, nó còn có chức năng thanh lọc không khí, hấp thụ khí thải và giải phóng oxy, do đó cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Khi chăm sóc, hãy đặt nó ở nơi có nắng và giữ ở môi trường ấm áp; nhiệt độ nên trên 15 độ C ngay cả vào mùa đông.

Việc tưới nước nên tuân theo nguyên tắc chỉ tưới khi đất khô ráo khi sờ vào. Trong mùa sinh trưởng, bón phân NPK cân bằng hoặc phân bón giải phóng chậm mỗi một đến hai tuần.

Trước khi ra hoa, chuyển sang sử dụng kali dihydro photphat để tăng số lượng hoa và làm cho màu sắc hoa rực rỡ hơn.

Người xưa dặn: "Trồng 5 cây cảnh trong nhà, thịnh vượng và may mắn ghé thăm, gia đình tràn đầy lộc" không phải là mê tín dị đoan

5 cây cảnh được người xưa coi trọng này không chỉ vì ý nghĩa tốt lành mà còn vì tính thực tiễn, dễ chăm sóc, khả năng thanh lọc không khí, làm đẹp môi trường và tạo không gian sống thoải mái hơn.

Người xưa dặn: "Trồng 5 cây cảnh trong nhà, thịnh vượng và may mắn ghé thăm, gia đình tràn đầy lộc" không phải là mê tín dị đoan, mà là sự tổng kết về thẩm mỹ và nhu cầu thiết thực của thế hệ đi trước.

Việc lựa chọn những loại cây xanh phù hợp cho ngôi nhà của bạn không chỉ giúp trang trí không gian mà còn thể hiện những lời chúc tốt đẹp, giúp cuộc sống dần tốt lành hơn giữa không gian xanh mát và may mắn.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung phong thủy cho bạn đọc