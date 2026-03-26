Cổ nhân dặn 'giường không đặt 3 nơi, bếp không quay 3 hướng', đó là gì?

Người xưa dặn: Nhà bếp có 3 hướng không nên quay

Từ xa xưa, phong thủy đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người Á Đông, đặc biệt là trong việc bố trí nhà cửa. Người xưa tin rằng cách sắp xếp không gian sống không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện nghi, mà còn tác động đến sức khỏe, tâm trạng và sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình.

Trong đó, quan niệm “nhà bếp có ba hướng không nên quay” được xem là kinh nghiệm phong thủy truyền thống, đúc kết từ đời sống và quan sát lâu dài của người xưa.

Không nên quay về hướng Nam

Hướng Nam tượng trưng cho hành Hỏa, trong khi nhà bếp vốn đã là nơi sinh ra lửa. Nếu bếp quay về hướng Nam, Hỏa khí sẽ quá vượng, dễ gây mất cân bằng năng lượng trong nhà.

Theo người xưa, bố cục này có thể khiến các thành viên trong gia đình dễ nóng nảy, hay tranh cãi, ảnh hưởng đến sự hòa thuận và yên ấm. Vì vậy, người xưa thường tránh đặt bếp quay về hướng Nam để giữ cho không khí gia đình được hài hòa.

Không nên quay về hướng Tây Bắc

Trong phong thủy, hướng Tây Bắc được gọi là Thiên Môn, tượng trưng cho trời và vị trí của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đây là hướng cần sự ổn định và thanh tĩnh.

Nhà bếp mang Hỏa khí mạnh, nếu quay về hướng Tây Bắc sẽ bị xem là “lửa xông Thiên Môn”, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và công việc của gia chủ nam. Do đó, người xưa khuyên tránh đặt bếp theo hướng này để bảo vệ vận khí chung của gia đình.

Không nên đối diện nhà vệ sinh

Nhà bếp là nơi nấu nướng, gắn liền với ăn uống và sức khỏe, trong khi nhà vệ sinh lại được xem là nơi chứa uế khí. Nếu bếp đối diện trực tiếp với nhà vệ sinh, mùi và khí xấu có thể ảnh hưởng đến không gian nấu ăn, gây cảm giác khó chịu và mất vệ sinh.

Vì vậy, người xưa cho rằng nhà bếp cần được đặt ở vị trí sạch sẽ, thông thoáng, tránh đối diện nhà vệ sinh để đảm bảo sức khỏe và chất lượng sinh hoạt cho cả gia đình.

Người xưa dặn: 3 vị trí giường ngủ không nên đặt

Không đặt giường đối diện cửa phòng

Theo người xưa, giường ngủ không nên quay thẳng ra cửa phòng. Trong phong thủy, cửa được xem là nơi khí ra vào, nếu đầu giường hướng thẳng cửa sẽ ảnh hưởng đến vận khí của người nằm ngủ.

Xét ở góc độ thực tế, cửa phòng cũng là nơi dễ có gió lùa, ánh sáng hoặc tiếng động bất chợt. Khi giường đối diện cửa, người ngủ dễ bị giật mình, ngủ không sâu giấc, thậm chí cảm thấy lạnh hoặc thiếu an toàn. Vì vậy, tránh đặt giường đối diện cửa được xem là cách giúp bảo vệ sự riêng tư và mang lại giấc ngủ yên ổn hơn.

Không đặt giường dưới xà ngang (dầm nhà)

Một kiêng kỵ phổ biến khác là tránh đặt giường ngay bên dưới xà ngang. Trong nhà ở truyền thống, xà nhà là bộ phận chịu lực lớn, tạo cảm giác nặng nề và đè ép.

Theo người xưa, nằm ngủ dưới xà ngang dễ gây cảm giác áp lực về tâm lý, khiến tinh thần khó thư giãn, ngủ không ngon giấc. Dù trong nhà hiện đại, kết cấu đã thay đổi nhiều, nhưng cảm giác “bị đè nén” khi nằm dưới dầm trần vẫn có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái và trạng thái tinh thần của người ngủ.

Không đặt giường sát hoặc đối diện cửa sổ lớn

Giường ngủ cũng không nên đặt quá gần hoặc đối diện trực tiếp cửa sổ lớn. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào giường, đặc biệt vào sáng sớm, có thể làm gián đoạn giấc ngủ và kích thích thần kinh, khiến người nằm khó ngủ sâu.

Ngoài ra, cửa sổ lớn cũng dễ gây gió lùa, tiếng ồn từ bên ngoài, làm giảm cảm giác an toàn và yên tĩnh. Vì vậy, theo quan niệm xưa, giường ngủ nên đặt ở vị trí kín đáo, tránh ánh sáng và tác động trực tiếp từ bên ngoài để đảm bảo giấc ngủ chất lượng.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp thông tin phong thủy cho bạn đọc