Từ giếng cổ biết hát ở Thượng Hải tìm thấy rương kho báu

Một giếng nước ở Thượng Hải phát ra âm thanh khiến một nhóm khảo cổ học phải tiến hành nghiên cứu và cuối cùng khám phá ra bí mật ẩn giấu của nó.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Giếng nước đóng vai trò không thể thiếu trong đời sống của người dân Trung Quốc thời cổ đại. Trong thời đại chưa có hệ thống cấp nước hiện đại, người dân chỉ có rất ít cách để lấy nước – hoặc là gánh nước trên vai, hoặc là đi bộ ra sông để lấy, hoặc là chỉ dựa vào giếng gần nhất. Ngày nay, các nhà khảo cổ học thường sử dụng sự phân bố, cấu trúc và thiết kế của giếng khi khai quật các di tích cổ để xác định niên đại và quy mô của địa điểm, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng.

Tại thị trấn Bạch Hà, quận Thanh Phủ, Thượng Hải (Trung Quốc), tọa lạc khu di tích thị trấn Thanh Long có ý nghĩa lịch sử, có niên đại từ thời Thiên Bảo của nhà Đường, chính quyền địa phương đã tiến hành khai quật khảo cổ có hệ thống tại khu vực thị trấn Thanh Long. Trong quá trình khai quật, các nhà nghiên cứu bất ngờ phát hiện một giếng cổ có niên đại từ thời nhà Tống, được xây dựng hoàn toàn bằng gạch đá.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi được làm sạch, nước giếng lại phun trào, va vào các lớp tường đá xếp chồng lên nhau, tạo ra âm thanh trong trẻo, du dương, như thể thời gian đang thì thầm một bài ca. Âm thanh dễ chịu này thậm chí có thể nghe rõ từ xa. Chiếc giếng tinh xảo đã khiến các chuyên gia khảo cổ kết luận rằng, khu vực này hẳn đã từng là một nơi thịnh vượng, và thậm chí có thể chứa nhiều di tích văn hóa quan trọng.

Với kỳ vọng đó, các chuyên gia đã tăng cường khai quật khu vực thị trấn Thanh Long, và cuối cùng đã phát hiện ra tàn tích cung điện ngầm không xa giếng cổ. Sau khi vào cung điện dưới lòng đất, các chuyên gia không chỉ phát hiện ra hàng chục nghìn đồng tiền cổ từ thời nhà Hán đến thời nhà Tống, mà còn bất ngờ tìm thấy một cổ vật vô cùng quý giá - một chiếc rương kho báu.

Ảnh: @Sohu.

Bên ngoài rương kho báu, hai bảo tháp Ashoka đứng sừng sững, dường như lặng lẽ canh giữ kho báu thời gian này. Chiếc rương kho báu gồm bốn lớp: lớp ngoài cùng là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, tiếp theo là một hộp sắt, một hộp gỗ mạ vàng và một hộp bạc. Đáy của hộp bạc trong cùng được phủ một lớp đá quý lộng lẫy, cùng với tràng hạt pha lê, rùa bạc và các vật phẩm cúng dường khác, mỗi chi tiết đều thể hiện tay nghề thủ công phi thường và lòng thành kính của người xưa.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#giếng nước #Thượng Hải #chôn cất #hiện vật #cung điện #tàn tích

