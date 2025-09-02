Truyền thông quốc tế ấn tượng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hãng truyền thông quốc tế.

Ngày 2/9, nhiều hãng tin, cơ quan truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin, hình ảnh về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đường phố Hà Nội.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đăng tải bài viết với tiêu đề "Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 bằng cuộc diễu binh, diễu hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ".

Reuters cũng ấn tượng với cảnh biển người dân đổ ra khắp các đường phố Hà Nội để theo dõi cuộc diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 2/9, hầu hết họ mặc áo cờ đỏ sao vàng và cầm lá cờ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ.

Biển người xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. Ảnh: Pool/Reuters.

Tờ báo dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ, trong đó nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Việc này được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: Sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, quân sự, đối ngoại và đặc biệt là sức mạnh lòng dân".

Bài viết được đăng trên trang France 24 của Pháp mô tả những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm tự hào dân tộc, những đoàn người yêu nước Việt Nam diễu hành qua các con phố ở thủ đô Hà Nội. Xe tăng, máy bay không người lái và các khẩu đội tên lửa,...di chuyển trên đường phố trong khi trực thăng và máy bay bay lượn phía trên những người dân háo hức, hàng nghìn người đã ra đường từ sớm để được trực tiếp cảm nhận không khí hào hùng trong ngày kỷ niệm lịch sử.

Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina nhấn mạnh, bất chấp tình hình thời tiết thất thường, hàng chục nghìn người Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung dọc các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội nhiều giờ trước khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80.

Tờ Kommersant nhận định Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng. Tờ báo của Nga mô tả đường phố Hà Nội rợp cờ hoa cùng hàng chục nghìn người mang theo lá cờ, phần lớn đều mặc áo cờ đỏ sao vàng.

"Các loại khí tài quân sự tối tân tham gia lễ diễu binh, trong đó có xe tăng, tên lửa, trực thăng và tiêm kích. Hàng nghìn quân nhân Việt Nam cùng các đội hình nước ngoài, trong đó có Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia, tham gia sự kiện. Hải quân Việt Nam, trong đó có tàu ngầm, cũng tổ chức diễu binh trên biển trong dịp này", tờ Kommersant viết.

Đoàn quân đội Nga diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Pool/Reuters.

Tờ China Daily (Trung Quốc) trước đó đưa tin, việc đoàn nghi lễ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia diễu binh theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam là động thái nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị quân sự và văn hóa giữa hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống.

Tờ Nikkei của Nhật Bản đăng tải sự kiện Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn đánh dấu 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tờ báo khẳng định, vào ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập cho đất nước Việt Nam khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Tờ báo này cũng đăng tải những con số phát triển ấn tượng của Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Bất chấp các chính sách thuế quan mới của Mỹ, xuất khẩu vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42 tỷ USD.

