Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1...

Ngày 17/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 9h00 sáng Chủ nhật, ngày 17/8/2025 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình, Báo và Đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra, vào lúc 7h00' cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Công an nhân dân Việt Nam là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực sự là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lịch sử của Công an nhân dân Việt Nam là lịch sử anh hùng, truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là vẻ vang, thành tích của Công an nhân dân Việt Nam vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, sáng ngời bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, bản chất cách mạng trong sáng và đức hy sinh quả cảm của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Còn trong bài viết “Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân”, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 80 năm đồng hành cùng đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân làm lý tưởng, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và bản chất cách mạng được hun đúc, tôi luyện qua 80 năm, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cung cấp sự bảo đảm vững chắc, duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu, không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.