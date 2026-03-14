Cơ thể lên tiếng điều gì qua chỉ số xét nghiệm tổng phân tích máu?

Mỗi lần đi khám bệnh, "tổng phân tích máu ngoại vi" là một trong những xét nghiệm thường quy và quan trọng nhất. Thế nhưng, cầm tờ kết quả trên tay với hàng loạt các thông số chằng chịt, liệu bạn có hiểu hết cơ thể mình đang muốn nói điều gì?

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã chỉ ra 3 "nhân vật cốt cán" trong dòng máu của chúng ta:

Hồng cầu (RBC) - "đội ngũ vận chuyển" miệt mài

Đảm nhiệm việc mang oxy đến từng tế bào. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi kéo dài, da dẻ nhợt nhạt hay hoa mắt chóng mặt, rất có thể bạn đang bị thiếu máu (chỉ số HGB giảm).

Hình minh họa - BVCC

Bạch cầu (WBC) - "lá chắn bảo vệ" vững chắc

Đây là những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, virus. Khi "cán cân miễn dịch" biến động (bạch cầu tăng cao hoặc giảm sâu), đó là lúc hệ miễn dịch đang phải gồng mình chống lại các tác nhân gây bệnh như viêm nhiễm, cúm, hay sốt xuất huyết.

Tiểu cầu (PLT) - "biệt đội cứu thương" thần tốc

Làm nhiệm vụ tạo nút thắt cầm máu ngay khi cơ thể có vết thương. Nếu lượng tiểu cầu sụt giảm xuống vùng nguy hiểm (< 20 G/L), cơ thể sẽ đối mặt với rủi ro chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da khó kiểm soát.

“Các chỉ số tế bào máu có thể thay đổi ngay cả khi cơ thể chưa có triệu chứng rõ ràng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng kêu cứu! Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách kiểm tra máu định kỳ 3 tháng/lần để tầm soát và phát hiện sớm các vấn đề bệnh lý”, lời khuyên từ bác sĩ Bệnh viện 19-8.

ThS.BS Nguyễn Như Đức, Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an)

