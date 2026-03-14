Cơ thể lên tiếng điều gì qua chỉ số xét nghiệm tổng phân tích máu?

Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách kiểm tra máu định kỳ 3 tháng/lần để tầm soát và phát hiện sớm các vấn đề bệnh lý.

ThS.BS Nguyễn Như Đức

Mỗi lần đi khám bệnh, "tổng phân tích máu ngoại vi" là một trong những xét nghiệm thường quy và quan trọng nhất. Thế nhưng, cầm tờ kết quả trên tay với hàng loạt các thông số chằng chịt, liệu bạn có hiểu hết cơ thể mình đang muốn nói điều gì?

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã chỉ ra 3 "nhân vật cốt cán" trong dòng máu của chúng ta:

Hồng cầu (RBC) - "đội ngũ vận chuyển" miệt mài

Đảm nhiệm việc mang oxy đến từng tế bào. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi kéo dài, da dẻ nhợt nhạt hay hoa mắt chóng mặt, rất có thể bạn đang bị thiếu máu (chỉ số HGB giảm).

phan-tich-mau.jpg
Hình minh họa - BVCC

Bạch cầu (WBC) - "lá chắn bảo vệ" vững chắc

Đây là những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, virus. Khi "cán cân miễn dịch" biến động (bạch cầu tăng cao hoặc giảm sâu), đó là lúc hệ miễn dịch đang phải gồng mình chống lại các tác nhân gây bệnh như viêm nhiễm, cúm, hay sốt xuất huyết.

Tiểu cầu (PLT) - "biệt đội cứu thương" thần tốc

Làm nhiệm vụ tạo nút thắt cầm máu ngay khi cơ thể có vết thương. Nếu lượng tiểu cầu sụt giảm xuống vùng nguy hiểm (< 20 G/L), cơ thể sẽ đối mặt với rủi ro chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da khó kiểm soát.

phan-tich-mau-1.jpg

“Các chỉ số tế bào máu có thể thay đổi ngay cả khi cơ thể chưa có triệu chứng rõ ràng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng kêu cứu! Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách kiểm tra máu định kỳ 3 tháng/lần để tầm soát và phát hiện sớm các vấn đề bệnh lý”, lời khuyên từ bác sĩ Bệnh viện 19-8.

ThS.BS Nguyễn Như Đức, Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an)

Xét nghiệm men gan sau Tết để thải độc cho cơ thể khỏe mạnh

Người dân nên chủ động xét nghiệm men gan sau Tết nếu xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, ngứa da, nước tiểu sẫm màu...

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, thói quen sinh hoạt thay đổi đáng kể như ăn nhiều đồ dầu mỡ, thực phẩm giàu đạm, sử dụng rượu bia, thức khuya và ít vận động… Những yếu tố này khiến gan phải hoạt động với cường độ cao để chuyển hóa và đào thải độc tố.

Nếu tình trạng này kéo dài, gan bị quá tải, chức năng gan có thể suy giảm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về gan nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Khi gan bị tổn thương sẽ giải phóng các Enzym chuyển hóa chứa trong tế bào gan vào trong máu. Xét nghiệm đo hoạt độ các Enzym này (mà chúng ta thường gọi là xét nghiệm men gan) sẽ giúp đánh giá được tình trạng tổn thương của tế bào gan.

Cứu sản phụ mang nhóm máu Rh- cực hiếm chỉ 0,1% dân số có

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ ca sinh hiếm của sản phụ mang nhóm máu Rh- cực hiếm đã mẹ tròn con vuông.

Sau hành trình vượt cạn đặc biệt, sáng 5/11, sản phụ Phạm Thị Kim Liên (29 tuổi, xã Đồng Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng con gái đã ổn định sức khỏe và xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

mau-rh-1.jpg
Niềm vui của sản phụ và các y bác sĩ - Ảnh BVCC
U thượng thận tiết aldosterone cần làm các xét nghiệm gì?

Do AVS nhằm phân định típ PA và là kỹ thuật phức tạp, chi phí cao nên không được chỉ định cho mọi bệnh nhân cường aldosterone.

Hỏi: Xin hỏi, những trường hợp nào bệnh nhân cường aldosterone không cần thăm dò lấy máu tĩnh mạch thượng thận (AVS)?

Nguyễn Thị Hương (Hà Nội)

