Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy tố tài xế uống rượu gây tai nạn chết người ở Vĩnh Long

Do đã uống rượu, không chú ý quan sát, Cao Văn Năm (Vĩnh Long) đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tỉnh Vĩnh Long, đề nghị truy tố bị can Cao Văn Năm (SN: 1977, ngụ xã Nhơn Phú) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/10/2025, bị can Năm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 64H4-1127 lưu thông trên tuyến đường tỉnh 902, theo hướng xã Cái Nhum đi phường Thanh Đức. Khi đến Km9+200, đoạn qua xã Nhơn Phú, đã xảy ra va chạm với ông D.V.T đang đi bộ sang đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, nạn nhân bị gãy đốt sống cổ và tử vong tại chỗ; bị can Năm bị thương tích với tỉ lệ 50%.

Theo cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do bị can không chú ý quan sát phía trước, không kịp thời giảm tốc độ khi lưu thông. Đáng chú ý, nồng độ cồn trong máu của bị can tại thời điểm xảy ra vụ việc là 278,7 mg/dL.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng với vật chứng đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 đề nghị truy tố.

#Vĩnh Long #tài xế #gây tai nạn #chết người #truy tố #Công an

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới