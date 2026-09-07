Trường THPT Tiên Du 1 nói gì về tiết mục nhảy khai giảng gây tranh cãi?

Ngày 7/9, thông tin liên quan đến đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh Trường THPT Tiên Du số 1 (tỉnh Bắc Ninh) mặc trang phục và động tác biểu diễn cho là chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh trong dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, bà Ngô Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1 đã lên tiếng.

Theo bà Ngô Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1, chương trình văn nghệ khai giảng năm học mới 2026-2027 của nhà trường gồm ba tiết mục được dàn dựng đan xen giữa truyền thống và hiện đại, trong đó có cả múa dân gian, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhảy hiện đại.

Về tổng thể, đoạn video là tiết mục nhảy hiện đại phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Về trang phục, các em mặc quần dài và áo phông cao cổ. Trong lúc nhảy, việc thực hiện các động tác có làm lộ phần eo một chút, nhưng bà Thúy cho rằng chưa đến mức để coi là gây phản cảm.

Hình ảnh nhóm học sinh Trường THPT Tiên Du số 1 (tỉnh Bắc Ninh) nhảy gây xôn xao. (Ảnh cắt từ video).

Dù vậy, trước những phản hồi trái chiều của dư luận về tiết mục văn nghệ, Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1 cho hay, nhà trường xin tiếp thu và rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong các sự kiện sau, trường sẽ kiểm duyệt kỹ lưỡng hơn về nội dung, trang phục và động tác biểu diễn để vừa đáp ứng sở thích của học sinh, vừa đảm bảo tính chuẩn mực, phù hợp với góc nhìn của nhiều đối tượng khán giả.

Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1 cũng bày tỏ mong muốn dư luận và cộng đồng mạng có góc nhìn khách quan, mang tính xây dựng, tránh tạo áp lực hay buông lời tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi học trò.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.