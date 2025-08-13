Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã tìm được nhà thầu cung cấp thiết bị đào tạo

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã phê duyệt gói thầu trị giá 7,66 tỷ đồng để cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.

Chỉ một nhà thầu tham dự

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây vừa công bố thông tin về gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo, với mã TBMT IB2500321377. Gói thầu này có tổng giá trị 7.662.220.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/07/2025.

Một phần Quyết định số 412/QĐ-ĐHXDMT của trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Nguồn MSC

Gói thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, với phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày, bắt đầu từ thời điểm ký hợp đồng. Địa điểm thực hiện gói thầu nằm tại Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long.

Nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu này là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An có địa chỉ tại Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội; thành lập: 29/06/2010 với ngành nghề kinh doanh: Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn

Công ty đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, cho thấy năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt. Tổng giá trị các gói thầu mà công ty đã trúng lên tới 57.695.979.110 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 33.095.258.610 đồng.

Tại gói thầu IB2500321377 nêu trên, nhà thầu đã đưa ra giá dự thầu là 7.659.073.200 đồng, tiết kiệm 0,04% so với giá gói thầu.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An đã thể hiện năng lực mạnh mẽ trong việc tham gia đấu thầu với tỷ lệ trúng thầu cao. Những kết quả này không chỉ khẳng định năng lực và uy tín của công ty trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt mà còn cho thấy sự tin tưởng của các bên mời thầu vào khả năng thực hiện của công ty.

Gói thầu này được tài trợ từ nguồn kinh phí không thường xuyên, thuộc ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Xây dựng. Việc cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên và giảng viên.

Để tham gia đấu thầu, nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu trị giá 114.933.000 đồng, theo quy định tại Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong 120 ngày, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Quy trình "thần tốc" và những điểm cần làm rõ

Biên bản mở thầu được hoàn thành vào ngày 02/08/2025. Chỉ vỏn vẹn 04 ngày sau đó, vào ngày 06/8/2025, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-ĐHXDMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu , công nhận Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An là đơn vị trúng thầu với giá 7.659.073.200 VND và thời gian thực hiện 90 ngày. Tốc độ xử lý này, dù thể hiện sự nhanh gọn, nhưng cũng dấy lên băn khoăn về quy trình đánh giá liệu có thực sự được thực hiện một cách kỹ lưỡng, khách quan hay không.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 24/BCĐG-M.T.F do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng M.T.F – đơn vị tư vấn đấu thầu – lập ngày 04/8/2025 đã xác nhận Nhà thầu Hà An "Đạt" tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Trước khi mở thầu, gói thầu này đã trải qua quá trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào ngày 14/7/2025 bằng Quyết định số 346/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Đến ngày 29/7/2025, một Quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 376/QĐ-ĐHXDMT đã được ban hành, trong đó có điều chỉnh giảm giá trị bảo đảm dự thầu từ 114.993.000 đồng xuống 114.933.000 đồng. Mặc dù có những điều chỉnh này, vẫn không có thêm nhà thầu nào quan tâm và tham gia dự thầu, khiến gói thầu trở thành "cuộc đua" đơn phương.

Theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHXDMT ngày 06/8/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An sẽ cung cấp một loạt các thiết bị phục vụ đào tạo. Dưới đây là danh mục chi tiết một số hàng hóa chính yếu: