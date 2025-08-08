Hà Nội

Thế giới

Trung Quốc hạ thủy tàu thu hồi tên lửa đầu tiên

Trung Quốc mới đây đã hạ thủy tàu thu hồi tên lửa đẩy trên biển đầu tiên và thứ năm trên thế giới, trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ sở hữu loại tàu này.

Theo Bích Thuận/VOV

Con tàu Trung Quốc có tên “Xingji Guihang” (hay Interstellar Return), dài khoảng 100m, rộng 42m, với sàn thu hồi có kích thước 40x60m, đã hạ thủy hôm 5/8, đủ để hỗ trợ tên lửa đẩy một tầng trở về một cách an toàn.

Theo nguồn tin từ các nhà phát triển, con tàu sẽ hỗ trợ việc thu hồi tên lửa đẩy tái sử dụng SQX-3, do nhà sản xuất tên lửa tư nhân i-Space có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển. i-Space đã đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay thử nghiệm “đi vào quỹ đạo + thu hồi trên biển” đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025.

trung1.png
Lễ hạ thủy tàu thu hồi tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: i-Space.

Với lượng giãn nước 17.000 tấn và được trang bị hệ thống định vị động lực học DP2, tàu có thể bắt sóng tên lửa chính xác ở Cấp độ Biển 4 và di chuyển ổn định ở Cấp độ Biển 5. Chế độ vận hành không người lái thông minh của tàu giúp hoạt động thu hồi an toàn và thuận tiện hơn, trong khi khoang chứa chuyên dụng dễ dàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển linh kiện tên lửa ngoài khơi.

Cấp độ Biển 4 và Cấp độ Biển 5 là các phân loại theo thang đo cấp độ biển của Tổ chức Khí tượng Thế giới, mô tả các điều kiện đại dương dựa trên chiều cao sóng, tốc độ gió và diễn biến tổng thể của biển.

Cấp độ Biển 4 tương đối ôn hòa, với chiều cao sóng khoảng 1,25 đến 2,5m và tốc độ gió từ 11-16 hải lý/giờ, trong khi Cấp độ Biển 5 được coi là động, với chiều cao sóng từ 2,5 đến 4m và tốc độ gió từ 17-21 hải lý/giờ.

Sau khi hạ thủy, tàu thu hồi tên lửa sẽ trải qua các quy trình đánh giá và nghiệm thu quan trọng, bao gồm lắp đặt, thử nghiệm tích hợp thiết bị cơ khí và điện trên tàu, thử nghiệm hiệu suất tàu và thử nghiệm trên biển. Dự kiến, tàu sẽ đến tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào tháng 9 để tiến hành các cuộc thử nghiệm tổng hợp quy mô lớn.

Ông Hoàng Học Vĩ, Chủ tịch Công ty Đóng tàu Runyang - đơn vị phát triển tàu thu hồi tên lửa, cho biết: “Trong tương lai, con tàu còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thu hồi ngoài khơi cho nhiều loại tên lửa tái sử dụng cỡ vừa và lớn.” Dự kiến, con tàu sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm nay.

Được biết, Mỹ đã sử dụng một số tàu để thu hồi tên lửa, chủ yếu liên quan đến các hoạt động của NASA và SpaceX. Con tàu vừa hạ thủy là tàu thu hồi tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc và đã đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ có tàu thu hồi tên lửa đẩy.

