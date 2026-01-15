Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Lệ Quyên lên tiếng sau khi cơ quan chức năng xem xét ồn ào phát ngôn

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết vụ phát ngôn của Lệ Quyên. Phía nữ ca sĩ vừa có phản hồi.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp các phòng ban để xem xét giải quyết vụ việc phát ngôn ồn ào của ca sĩ Lệ Quyên.

"Tùy theo tính chất mà có phòng ban chịu trách nhiệm về vụ việc. Phòng nghệ thuật cũng sẽ tham gia về góc độ ứng xử của nghệ sĩ. Theo tôi được biết các anh em đang tham mưu nội dung, sẽ gửi phản hồi đến báo chí trong nay mai", đại diện Sở VH&TT TPHCM cho hay.

lequyen3.jpg
Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Khi được một cư dân mạng hỏi về thông tin cơ quan chức năng xem xét ồn ào phát ngôn, Lệ Quyên phản hồi: “Chị chưa được mời lên làm việc. Nhưng các cô chú, anh chị, trao đổi, nhắc nhở hay thế nào, chị luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Chị là nghệ sĩ thuộc quản lý của Sở mà em”.

lequyen1.png
Bình luận của Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Ít ngày trước, khi bị antifan mỉa mai trên mạng xã hội, Lệ Quyên liên tục đáp trả gay gắt, thậm chí dùng từ ngữ nặng nề. Màn đôi co với antifan của nữ ca sĩ gây ra ý kiến trái chiều. Giữa ồn ào, Lệ Quyên cho biết, antifan tạo tài khoản ảo, bình luận cợt nhả nhưng sau đó phủ nhận mỉa mai cô.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn cho biết, cô thường xuyên bị antifan xúc phạm, đưa tin đồn thất thiệt. Dù nhiều lần bản thân choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ, Lệ Quyên khẳng định cô không mất kiểm soát.

Lời phân trần của nữ ca sĩ nhanh chóng gây chú ý. Không nhiều người ủng hộ lời thanh minh của Lệ Quyên, cho rằng với vai trò là một nghệ sĩ, cô không nên mắng antifan trên mạng xã hội.

#Lệ Quyên #ca sĩ Lệ Quyên #phát ngôn của Lệ Quyên #ồn ào của Lệ Quyên

Bài liên quan

Giải trí

Sở VH&TT tiếp nhận, phối hợp giải quyết vụ phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên

Sau ồn ào liên quan đến phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết.

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội xoay quanh cách ứng xử của cô trước một bình luận trên nền tảng Threads.

Theo đó, sự việc bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip mặc trang phục dân tộc thiểu số, kèm dòng chữ “Mị ơi” trên tài khoản “lequyensinger” có dấu tích xanh, mạng xã hội Threads.

Xem chi tiết

Giải trí

Lệ Quyên từ cát-sê 60.000 đồng đến nữ hoàng phòng trà

Từ cát-sê vỏn vẹn 60.000 đồng khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng bước khẳng định tên tuổi bằng giọng ca đặc biệt và sự bền bỉ, rồi trở thành ‘nữ hoàng phòng trà’.

quyen1.jpg
Mới đây, Lệ Quyên phân trần về việc mắng antifan. Nữ ca sĩ cho biết, antifan xúc phạm, bịa đặt tin đồn thất thiệt về cô.
quyen2.jpg
Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp năm 2004, Lệ Quyên chia sẻ, ngày bé, cô được mẹ dạy cho nhiều làn điệu, câu hò. Tuy nhiên, cô theo đuổi dòng nhạc trẻ vì nhận thấy bản thân hợp với dòng nhạc này.
Xem chi tiết

Giải trí

Lệ Quyên lên tiếng trước ồn ào mắng antifan

Lệ Quyên cho biết, cô luôn vô cớ bị antifan xúc phạm, đưa tin đồn thất thiệt. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không mất kiểm soát khi đáp trả antifan.

Mới đây, trước những bình luận tiêu cực, mỉa mai của một số cư dân mạng, Lệ Quyên không ngại nói lời nặng nề với antifan. Phản ứng của nữ ca sĩ đối với antifan gây ra ý kiến trái chiều. Phía Lệ Quyên vừa lên tiếng về lùm xùm.

Nữ ca sĩ cho biết: “Tôi không làm gì sai, luôn vô cớ bị xúc phạm. Họ đơm đặt hằng hà sa số tin vịt, ảnh hưởng danh dự tôi và gia đình tôi. Nhiều tài khoản ảo thỏa sức tung hoành, vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm chúng tôi không thương tiếc”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới