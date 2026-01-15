Lệ Quyên lên tiếng sau khi cơ quan chức năng xem xét ồn ào phát ngôn

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết vụ phát ngôn của Lệ Quyên. Phía nữ ca sĩ vừa có phản hồi.

Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp các phòng ban để xem xét giải quyết vụ việc phát ngôn ồn ào của ca sĩ Lệ Quyên.

"Tùy theo tính chất mà có phòng ban chịu trách nhiệm về vụ việc. Phòng nghệ thuật cũng sẽ tham gia về góc độ ứng xử của nghệ sĩ. Theo tôi được biết các anh em đang tham mưu nội dung, sẽ gửi phản hồi đến báo chí trong nay mai", đại diện Sở VH&TT TPHCM cho hay.

Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Khi được một cư dân mạng hỏi về thông tin cơ quan chức năng xem xét ồn ào phát ngôn, Lệ Quyên phản hồi: “Chị chưa được mời lên làm việc. Nhưng các cô chú, anh chị, trao đổi, nhắc nhở hay thế nào, chị luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Chị là nghệ sĩ thuộc quản lý của Sở mà em”.

Bình luận của Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Ít ngày trước, khi bị antifan mỉa mai trên mạng xã hội, Lệ Quyên liên tục đáp trả gay gắt, thậm chí dùng từ ngữ nặng nề. Màn đôi co với antifan của nữ ca sĩ gây ra ý kiến trái chiều. Giữa ồn ào, Lệ Quyên cho biết, antifan tạo tài khoản ảo, bình luận cợt nhả nhưng sau đó phủ nhận mỉa mai cô.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn cho biết, cô thường xuyên bị antifan xúc phạm, đưa tin đồn thất thiệt. Dù nhiều lần bản thân choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ, Lệ Quyên khẳng định cô không mất kiểm soát.

Lời phân trần của nữ ca sĩ nhanh chóng gây chú ý. Không nhiều người ủng hộ lời thanh minh của Lệ Quyên, cho rằng với vai trò là một nghệ sĩ, cô không nên mắng antifan trên mạng xã hội.