Top 5 cây cảnh thanh lọc, cải thiện phong thủy... hút tiền bạc

Kho tri thức

Top 5 cây cảnh thanh lọc, cải thiện phong thủy... hút tiền bạc

5 cây cảnh này không chỉ dễ trồng, mà còn có khả năng thanh lọc độc tố, mang lại phong thủy tốt và thu hút tài lộc cho ngôi nhà.

1. Cây cảnh: Cây gang. Cây gang (Aspidistra elatior), còn gọi là tỏi rừng, tỏi đá, sầm vừng nưa, có tên tiếng Anh là Cast iron plant. Ngay từ tên gọi đã cho thấy sức sống “cứng rắn như gang thép” của loài cây này.
Cây gang gần như không thể bị phá hủy, chịu được điều kiện khắc nghiệt và cả việc bị lãng quên chăm sóc. Lá xanh đậm, dày và bền, tạo cảm giác vững chãi, tự nhiên cho không gian sống.
Ngoài dễ trồng, cây gang còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ formaldehyde và benzen, đồng thời giải phóng oxy. Chỉ cần giữ đất hơi ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp là cây phát triển tốt.
2. Cây cảnh: Xương rồng tai thỏ. Xương rồng tai thỏ (Opuntia microdasys), còn gọi là xương rồng cánh thiên thần hay xương rồng chấm bi, có nguồn gốc từ Mexico. Cây nổi bật với thân mọng nước và các đốt hình tai thỏ rất độc đáo.
Không giống nhiều loài xương rồng khác, cây có các cụm gai nhỏ li ti như lông tơ, thường màu vàng hoặc trắng. Các gai này dễ bong và bám vào da nên cần cẩn thận khi tiếp xúc.
Xương rồng tai thỏ có khả năng thanh lọc không khí tốt, hấp thụ khí độc và giải phóng oxy vào ban đêm. Cây ưa nắng, môi trường khô ráo và chỉ cần tưới nước vừa phải để tránh thối rễ.
3. Cây cảnh: Dừa cảnh. Dừa cảnh (Dypsis lutescens), còn được gọi là cau vàng, cau tre hay cau lụa, có nguồn gốc từ Madagascar. Cây có dáng thanh mảnh, lá xòe rộng, mang lại cảm giác nhiệt đới ấm áp.
Cây thích hợp trồng trong phòng khách, phòng làm việc hoặc ban công, nơi có ánh sáng nhẹ và độ ẩm vừa phải. Dừa cảnh sinh trưởng tốt trong môi trường trong nhà và rất dễ bố trí.
Đặc biệt, dừa cảnh có khả năng thanh lọc không khí, tăng độ ẩm và sản sinh nhiều oxy. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, thu hút may mắn và tài lộc từ mọi hướng.
4. Cây cảnh: Anh thảo. Anh thảo (Cyclamen), còn gọi là tiên lai khách, là loài hoa thân thảo có cánh cong ngược độc đáo. Hoa thường nở vào mùa đông – xuân với nhiều màu sắc như hồng, đỏ, trắng, tím.
Cây có kích thước nhỏ, lá hình trái tim với các vân trắng tinh tế. Anh thảo ưa bóng râm, chịu hạn tốt và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.
Ngoài vẻ đẹp sang trọng, anh thảo còn giúp hấp thụ chất ô nhiễm trong không khí. Hoa mang ý nghĩa chào đón khách, tượng trưng cho may mắn, bình an, rất phù hợp trang trí nhà cửa dịp Tết.
5. Cây cảnh: Tử đằng. Tử đằng (Wisteria) là loài dây leo nổi tiếng với những chùm hoa rủ mềm mại như mây. Hoa thường có màu tím nhạt, nở rộ vào mùa xuân và tỏa hương thơm dễ chịu.
Tên gọi “tử đằng” mang ý nghĩa là dây leo màu tím, biểu trưng cho sự cao quý và tao nhã. Dù có nhiều màu hoa khác nhau, sắc tím vẫn được yêu thích nhất.
Tử đằng có sức sống mạnh mẽ, giúp hấp thụ một số khí độc trong không khí. Trong quan niệm xưa, cây mang ý nghĩa may mắn và giàu có, vừa làm đẹp không gian vừa mang lại năng lượng tích cực.
