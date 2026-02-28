Hà Nội

Kho tri thức

Khám phá ngôi làng cổ Bắc Hoa với 17 căn nhà trình tường độc đáo

Nằm dưới chân núi ở xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làng cổ Bắc Hoa gây ấn tượng với 17 căn nhà trình tường bằng đất, lưu giữ đậm nét văn hóa người Nùng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ngôi làng nơi “một con gà gáy, hai tỉnh cùng nghe”

Ẩn mình dưới chân núi thuộc xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làng cổ Bắc Hoa nằm sát ranh giới Lạng Sơn. Vị trí đặc biệt khiến nơi đây được người dân ví von bằng câu nói dân dã: “Một con gà gáy, hai tỉnh cùng nghe”.

lang-co-bac-hoa.jpg
Ảnh: Ngọc Thoa

Hiện Bắc Hoa có hơn 160 hộ dân sinh sống, 100% là người dân tộc Nùng. Nhờ vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc cùng đời sống văn hóa bản địa rõ nét, ngôi làng những năm gần đây dần được du khách biết đến như một điểm dừng chân mới ở vùng Đông Bắc.

17 căn nhà trình tường – dấu ấn thời gian giữa núi rừng

Điểm nhấn nổi bật nhất của Bắc Hoa là 17 căn nhà trình tường nằm dọc theo con đường chính dẫn vào làng. Những ngôi nhà này được dựng bằng kỹ thuật nện đất truyền thống, có tuổi đời hàng chục năm và gần như không sử dụng kèo cột như nhiều kiểu nhà cổ khác.

Mái lợp ngói âm dương đã nhuốm màu rêu phong, tạo nên vẻ trầm mặc, cổ kính. Không gian làng thêm phần bình yên khi giữa các căn nhà hầu như không có hàng rào kiên cố, chỉ ngăn cách bằng bờ đá, rào tre, rào nứa hoặc những bụi hoa dại.

Sự mộc mạc ấy góp phần tạo nên nét riêng của Bắc Hoa một ngôi làng vẫn giữ được nhịp sống chậm và kiến trúc bản địa hiếm gặp giữa đời sống hiện đại.

lang-co-bac-hoa1.jpg
Ảnh: Hoàng Minh Đức

Cảnh sắc đổi thay theo mùa

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ, Bắc Hoa còn níu chân du khách bằng cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa.

Mùa xuân, bản làng bừng sáng với sắc vàng của hoa cải cúc, xen lẫn những vườn mận, vườn đào nở rộ trên triền đồi. Khi hè đến, cả không gian phủ màu xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh, điểm xuyết những dòng suối mát len lỏi qua núi rừng.

Đến mùa lúa chín, Bắc Hoa khoác lên mình tấm áo vàng óng. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh bản tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ, đặc biệt hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

lang-co1.jpg
Ảnh: Hồng Sơn

Đậm đà văn hóa Nùng giữa đời sống bản địa

Đến Bắc Hoa, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn có dịp tìm hiểu đời sống văn hóa của người Nùng. Các nghề truyền thống như dệt khăn, nhuộm vải chàm vẫn được gìn giữ, cùng những làn điệu dân ca đặc trưng như hát Soong hao.

Ẩm thực bản địa cũng là điểm nhấn đáng nhớ. Du khách có thể thưởng thức các món đặc sản như khâu nhục, bánh dày gấc, xôi trứng kiến hay bánh vắt vai những hương vị đậm chất vùng cao.

lang-co.jpg
Ảnh: Dương Tiến Dũng

Phù hợp hành trình khám phá trong ngày

Hiện du lịch tại Bắc Hoa vẫn còn khá nguyên sơ, các dịch vụ chưa phát triển nhiều. Vì vậy, nơi đây phù hợp cho chuyến tham quan trong ngày, đặc biệt với những du khách yêu khám phá và muốn tìm về không gian làng bản yên bình.

Du khách khi ghé thăm nên chủ động chuẩn bị đồ ăn, nước uống và vật dụng cá nhân cần thiết để hành trình thuận tiện hơn.

Giữa nhịp sống hiện đại, làng cổ Bắc Hoa vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc hiếm có. Với 17 căn nhà trình tường độc đáo cùng cảnh sắc đổi thay theo mùa, ngôi làng đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên, văn hóa bản địa và những hành trình chậm rãi.

