Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn, ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa tối tân

6 vệ tinh quân sự của Anh bị tê liệt, lời cảnh báo Nga tới NATO
Anh chỉ có 6 vệ tinh trinh sát quân sự, nhưng tất cả đều tê liệt do bị áp chế điện tử và phải chăng Nga đang dạy cho NATO một bài học?
Theo KCNA, Triều Tiên đã ra mắt hàng loạt vũ khí chiến lược mới, trong đó nổi bật là vũ khí siêu thanh Hwasong-11Ma và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20.
Được trang bị động cơ phản lực Telefly JT80 của Trung Quốc, máy bay không người lái Shahed bản cải tiến đạt tốc độ 370 km/h và tầm hoạt động 1.000 km.
Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 Ukraine được cho đang sử dụng một loại vũ khí mới có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga.
Nga duy trì sức ép tại Dnepropetrovsk, trong khi truyền thông Ukraine thừa nhận nhiều cuộc phản công thất bại và tuyến phòng thủ miền Nam bắt đầu lung lay.
Ấn Độ muốn chốt thỏa thuận mua thêm S-400 với Nga trước khi ông Putin tới thăm, trong nỗ lực tăng cường phòng không và khẳng định vị thế chiến lược tại Nam Á.
Giữa làn sóng UAV Shahed, Ukraine tung tên lửa mang đạn chùm FZ123 do Pháp cung cấp, được xem là “lá chắn giá rẻ” nhưng hiệu quả trước mối đe dọa từ trên không.
Ukraine được cho là mở đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhằm trả đũa các cuộc không kích của Nga, khiến phòng không Moscow đưa ra cảnh báo liên tục.
Việc kiểm soát Chunishino giúp quân Nga tiến vào Pokrovsk từ phía đông nam; quân đội Ukraine thiếu quân nghiêm trọng tại mặt trận Pokrovsk.
Bộ Tư lệnh Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) được cho sẽ giúp liên minh này điều phối lực lượng ở Bắc Âu, tăng cường sự hiện diện quân sự gần Nga.
Quân đội Nga vẫn giữ vững “mỏm đá: Dobropolye, tàn quân của Lữ đoàn Azov vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn và bị chôn vùi dưới những quả bom FAB.
Đòn tấn công của Nga vào trận địa phóng UAV tầm xa của Ukraine ở tỉnh Chernihiv, đã phá hủy 100 UAV đồng thời loại khỏi vòng chiến 60 binh sĩ đối phương.
Tên lửa tấn công Kinzhal của Nga đấu với hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ trên bầu trời Ukraine: Vũ khí siêu thanh viết lại quy luật chiến tranh.
Trong đêm 4, rạng sáng ngày 5/10, Nga dồn dập tấn công vào khu vực miền Tây Ukraine bằng vũ khí tầm xa; thị trưởng Lviv vô tình tiết lộ mục tiêu cho Nga.
Lockheed Martin cho biết, Vectis - UAV tàng hình mô-đun thế hệ mới hứa hẹn trở thành ‘đòn bẩy’ chiến lược, thay đổi diện mạo không chiến tương lai.
Nga đã kiểm soát được quận Lazurny của Pokrovsk, còn quận Shakhtyorsky và Yuzhny đang bị tấn công; đồng thời vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới của Kiev.
Tình hình trên hướng mặt trận Seversk đang thay đổi nhanh chóng, khi lần đầu tiên, quân đội Nga tiến về thành phố từ ba hướng cùng một lúc.
Quân đội Anh đã cho nghỉ hưu máy bay không người lái MQ-9A Reaper, thay thế bằng biến thể đáng sợ hơn đó là MQ-9B Protector.
Quân đội Nga xâm nhập trung tâm thành phố Kupyansk và tấn công phía nam, Ukraine khẩn trương điều quân tinh nhuệ để lấp đầy phòng tuyến.
Sáng 8/10, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai 3 trực thăng chuyển 4 tấn hàng hoá cứu trợ tới các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại Lạng Sơn.
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên tàu CSB 8002 đã hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Philippines thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế.