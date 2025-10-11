Hà Nội

Quân sự

Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn, ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa tối tân

Theo KCNA, Triều Tiên đã ra mắt hàng loạt vũ khí chiến lược mới, trong đó nổi bật là vũ khí siêu thanh Hwasong-11Ma và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20.

Trà Khánh
1.jpg
Tối 10/10, Triều Tiên long trọng tổ chức lễ duyệt binh và kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, với màn diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng.
2.jpg
Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và nhiều quan khách.
3.jpg
Trong bài phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định "quân đội bất khả chiến bại của Triều Tiên luôn tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Lao động trong việc vượt qua khó khăn và sớm mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước".
3a.jpg
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) mô tả cuộc duyệt binh đã thể hiện "tiềm lực công nghệ quốc phòng vô tận và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thế giới không thể phớt lờ".
5.jpg
Giới chức Triều Tiên không công bố con số cụ thể về quy mô lực lượng tham gia, nhưng hình ảnh được công bố cho thấy hàng nghìn binh sĩ xếp thành các đội hình lớn diễu qua lễ đài.
4.jpg
Các quân nhân Triều Tiên trong trang phục ngụy trang.
6.jpg
KCNA, buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên bao gồm của một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất". Trong ảnh là xe tăng Chonma-20 do Triều Tiên tự phát triển.
7.jpg
Trong ảnh là một hệ thống pháo binh mới của Triều Tiên lần đầu tiên được giới thiệu tại lễ duyệt binh.
8.jpg
Một mẫu pháo phản lực tầm xa cỡ nòng 600 mm của Triều Tiên.
9.jpg
Bên cạnh các hệ thống pháo phản lực tầm xa Triều Tiên còn phát triển và nâng cấp các hệ thống phản lực phòng loạt dạng modul cho phép nâng cao khả năng tác chiến. Những hệ thống này sử dụng rocket có tầm bắn 100-400 km tùy phiên bản.
10.jpg
Tổ hợp phóng máy bay không người lái do Triều Tiên phát triển lần đầu tiên được giới thiệu tại lễ duyệt binh.
13.jpg
Các tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11B.
13b.jpg
Các tổ hợp tên lửa hành trình Hwasal.
13a.jpg
Hệ thống phòng không tầm xa Pyoljji do Triều Tiên phát triển.
12.jpg
Các tổ hợp tên lửa siêu thanh Hwasong-16B. Hwasong-16 được cho là chế tạo trên cơ sở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-12 hoặc Hwasong-14, được trang bị HGV với tầm bắn ước tính 2.000-4.000 km. Triều Tiên từng thử nghiệm Hwasong-16 vào tháng 9/2021.
11.jpg
Các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-11E. Thay vì đầu đạn truyền thống, Hwasong-11E được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) có hình dáng gần giống loại từng được Triều Tiên thử nghiệm năm 2022-2025.
14.jpg
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 đang được phát triển. Loại tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới được làm từ vật liệu composite sợi carbon.
15.jpg
Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 9, động cơ đạt lực đẩy khoảng 200 tấn, vượt trội so với những mẫu động cơ tên lửa từng được Triều Tiên sản xuất trước đây.
17.jpg
Hwasong-20 có tầm bắn ước tính 15.000 km, ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép tên lửa mang theo nhiều đầu đạn để tập kích đồng thời nhiều mục tiêu.
16.jpg
Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh với quy mô khác nhau để kỷ niệm quốc khánh, ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và quân đội, ngày chiến thắng 27/7 và sinh nhật các cố lãnh đạo. Lễ duyệt binh quy mô lớn gần nhất diễn ra hồi giữa năm 2023 với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18.
#Triều Tiên duyệt binh #tên lửa đạn đạo liên lục địa #tên lửa Hwasong-20 #Triều Tiên #Quân đội Triều Tiên

