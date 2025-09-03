Hà Nội

Toàn cảnh Trung Quốc duyệt binh hoành tráng mừng 80 năm Chiến thắng phát xít

Thế giới

Toàn cảnh Trung Quốc duyệt binh hoành tráng mừng 80 năm Chiến thắng phát xít

Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc. 

An An (T.H)
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 (giờ địa phương) ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn. Ảnh: THX.
26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc hôm nay, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un,...Ảnh: CGTN.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại buổi lễ duyệt binh. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chào trọng thị tới các nguyên thủ quốc tế tham dự, đồng thời nhấn mạnh sự kiện là dịp tưởng nhớ lịch sử, tôn vinh hòa bình và tri ân các cựu chiến binh,... Ảnh: CGTN.
Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít chính thức bắt đầu với 80 phát đại bác vang lên. Ảnh: CGTN.
Phi đội trực thăng Trung Quốc xếp thành con số “80” tượng trưng cho lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít. Ảnh: THX.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hong Qi để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội. Ảnh: CGTN.
Các khối diễu binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) lần lượt đi qua Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: THX.
Ảnh: THX.
Khối Hải quân PLA. Ảnh: THX.
Lễ duyệt binh kéo dài khoảng 70 phút, gồm 45 khối đội hình. Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.
Ảnh: CGTN.
Ảnh: Getty.
Ảnh: CGTN.
Ảnh: CGTN.
Trong lễ duyệt binh hôm nay, Quân đội Trung Quốc ra mắt nhiều vũ khí mới như tổ hợp phòng không chuyên chống thiết bị bay không người lái (drone), tàu ngầm không người lái tiên tiến và nhiều máy bay tàng hình,...Ảnh: CGTN.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết toàn bộ vũ khí có mặt trong lễ duyệt binh đều được sản xuất trong nước và đã đưa vào biên chế. Ảnh: CGTN.
Ảnh: CGTN.
Ảnh: CGTN.
Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít khép lại bằng khoảnh khắc 80.000 chim bồ câu tung cánh lên bầu trời, biểu tượng của hòa bình. Ảnh: Telegraph.
