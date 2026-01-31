Hà Nội

Xã hội

Đối tượng sản xuất hơn 1,1 tấn mì chính giả ở Hưng Yên bị khởi tố

Long thừa nhận mua mì chính dạng bao và vỏ túi mì chính, không có hóa đơn chúng từ, không rõ nguồn gốc ở ngoài thị trường về đóng gói nhằm bán kiếm lời.

Hải Ninh

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long (SN 1958, trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

6666.jpg
Hình ảnh đối tượng Long đang tiến hành thực hiện việc đong, cân và đóng gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO

Trước đó, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Long (SN 1958 trú tại thôn Nguyên Xá 4, xã A Sào) đang có hành vi sản xuất hàng giả là mì chính.

Tiến hành kiểm tra, đấu tranh tại chỗ, đối tượng Long khai nhận đang thực hiện đóng gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO. Theo đó, Long mua mì chính dạng bao 25kg/1bao và vỏ túi mì chính loại 1kg/túi, 454g/túi nhãn hiệu AJINOMOTO, không có hóa đơn chúng từ, không rõ nguồn gốc ở ngoài thị trường về đóng gói nhằm bán kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an thu giữ 551 gói mì chính thành phẩm giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 01kg và 457 gói loại 454g, tổng khối lượng là hơn 1,1 tấn; cùng nhiều công cụ, phương tiện dùng để sản xuất mì chính giả.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ phủ sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)
