Đề và gợi ý đáp án bài thi môn Toán vào lớp 10 2026 tỉnh Bắc Ninh

Hơn 50 nghìn học sinh Bắc Ninh hoàn thành môn Toán, đề thi đa dạng, phân hóa rõ ràng và ứng dụng thực tiễn, kết thúc kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Bình Nguyên

Sáng 27/5, thí sinh Bắc Ninh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên, năm học 2026 - 2027.

Hôm qua, ngày 26/5, buổi sáng thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, từ 8h00; buổi chiều thi Tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút từ 14h30.

Đề thi môn Toán sáng nay gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, bảo đảm các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, bám sát chương trình môn Toán cấp trung học cơ sở, chủ yếu là kiến thức lớp 9, đồng thời có sự phân hoá hợp lý để đánh giá năng lực học sinh.

Trong đó có những nội dung như: Hàm số, xác định giá trị của biểu thức, căn bậc 2 và các phép biến đổi, phương trình, bất phương trình, đường tròn… Một số câu hỏi yêu cầu lồng ghép kỹ năng ứng dụng toán học vào thực tiễn, tăng cường đánh giá tư duy logic để phân hóa các nhóm học sinh.

Trong đề có một số câu hỏi khó (liên quan đến tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, hệ thức Vi-et và câu hỏi cuối của bài toán về đường tròn phần tự luận yêu cầu tìm giá trị của biểu thức khi điểm C di động trên nửa đường tròn đã cho) dành để phân hóa học lực.

Đặc biệt, trong đề thi có một số câu hỏi gắn với thực tế như: Tính giá niêm yết của một số đồ dùng; tính thể tích phần nước bị tràn ra ngoài, khảo sát thời gian tự học ở nhà của học sinh, xác suất đơn giao hàng trễ giờ hằng ngày...

Nhiều học sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; các môn thi đều được đánh giá bám sát chương trình, vừa sức với học sinh.

Thí sinh đội nắng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thân Nhân Trung (phường Việt Yên). Ảnh baobacninhtv.vn

Tại buổi thi môn Toán sáng nay có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi ở các điểm thi: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường Võ Cường); Trường Trung học phổ thông Nhã Nam (xã Nhã Nam); Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3 (phường Cảnh Thụy). Kỳ thi có 257 thí sinh vắng mặt; 5 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ thi; không có cán bộ, giám thị vi phạm quy chế thi; không có thí sinh đi thi muộn

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có hơn 50.400 học sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm học 2026 – 2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cho 60 trường THPT công lập tuyển 716 lớp 10 với 31.890 học sinh, chiếm 60% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026; 30 trường tư thục được tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm 16%; số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường nghề. Về tổng thể, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng được 99% học sinh có nhu cầu học tiếp trung học phổ thông ở các loại hình trường.

Đề thi môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bắc Ninh năm 2026 như sau:

Đề thi Toán

Đề thi Toán

Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 - Bắc Ninh 2026 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn thi Ngữ Văn vào lớp 10 2026 ở Huế

Hơn 18.000 thí sinh Huế bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026- 2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn vào sáng 27/5.

Sáng ngày 27/5, 18.002 thí sinh trên địa bàn thành phố Huế chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (120 phút). Buổi chiều các thí sinh thi môn Toán (90 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Đề thi môn ngữ văn và toán được tổ chức theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm.

Ngày 28/5, các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế sẽ tiếp tục thi các môn chuyên.

Xã hội

Đề thi và đáp án tham khảo môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Thái Nguyên

Sáng nay, 27/5 hơn 22.500 thí sinh tại Thái Nguyên đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đảm bảo an toàn.

Sáng 27/5 hơn 22.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thi môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, chiều thi môn Toán; sáng 28/5 thi môn Tiếng Anh. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, còn môn Tiếng Anh thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút theo quy định. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên vào ngày 29/5 theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 26/5, hơn 22.500 thí sinh tại Thái Nguyên đã có mặt tại 44 hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi.

Xã hội

Đề và đáp án bài thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 của Lạng Sơn

Hơn 11 nghìn thí sinh Lạng Sơn đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong buổi đầu của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sáng 26/5, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trong thời gian 120 phút; buổi chiều, thí sinh thi môn tiếng Anh trong 60 phút. Ngày 27/5, thí sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.

Lạng Sơn có 12.046 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10, tăng gần 1.000 em so với năm trước. Trong đó, 11.449 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT; riêng Trường THPT chuyên Chu Văn An có 885 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 162 em. tại tỉnh Lạng Sơn dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

