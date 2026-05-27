Đề và gợi ý đáp án bài thi môn Toán vào lớp 10 2026 tỉnh Bắc Ninh

Sáng 27/5, thí sinh Bắc Ninh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên, năm học 2026 - 2027.

Hôm qua, ngày 26/5, buổi sáng thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, từ 8h00; buổi chiều thi Tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút từ 14h30.

Đề thi môn Toán sáng nay gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, bảo đảm các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, bám sát chương trình môn Toán cấp trung học cơ sở, chủ yếu là kiến thức lớp 9, đồng thời có sự phân hoá hợp lý để đánh giá năng lực học sinh.

Trong đó có những nội dung như: Hàm số, xác định giá trị của biểu thức, căn bậc 2 và các phép biến đổi, phương trình, bất phương trình, đường tròn… Một số câu hỏi yêu cầu lồng ghép kỹ năng ứng dụng toán học vào thực tiễn, tăng cường đánh giá tư duy logic để phân hóa các nhóm học sinh.

Trong đề có một số câu hỏi khó (liên quan đến tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, hệ thức Vi-et và câu hỏi cuối của bài toán về đường tròn phần tự luận yêu cầu tìm giá trị của biểu thức khi điểm C di động trên nửa đường tròn đã cho) dành để phân hóa học lực.

Đặc biệt, trong đề thi có một số câu hỏi gắn với thực tế như: Tính giá niêm yết của một số đồ dùng; tính thể tích phần nước bị tràn ra ngoài, khảo sát thời gian tự học ở nhà của học sinh, xác suất đơn giao hàng trễ giờ hằng ngày...

Nhiều học sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; các môn thi đều được đánh giá bám sát chương trình, vừa sức với học sinh.

Thí sinh đội nắng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thân Nhân Trung (phường Việt Yên). Ảnh baobacninhtv.vn

Tại buổi thi môn Toán sáng nay có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi ở các điểm thi: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường Võ Cường); Trường Trung học phổ thông Nhã Nam (xã Nhã Nam); Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3 (phường Cảnh Thụy). Kỳ thi có 257 thí sinh vắng mặt; 5 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ thi; không có cán bộ, giám thị vi phạm quy chế thi; không có thí sinh đi thi muộn

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có hơn 50.400 học sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm học 2026 – 2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cho 60 trường THPT công lập tuyển 716 lớp 10 với 31.890 học sinh, chiếm 60% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026; 30 trường tư thục được tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm 16%; số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường nghề. Về tổng thể, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng được 99% học sinh có nhu cầu học tiếp trung học phổ thông ở các loại hình trường.

Đề thi môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bắc Ninh năm 2026 như sau:

Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 - Bắc Ninh 2026 từ tuyensinh247 như sau:

