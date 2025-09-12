Hà Nội

Xã hội

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam

Một đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam đã bị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai triệt phá.

Thiên Tuấn

Ngày 12/9, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết, Ban chuyên án LC825 đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an, Hải quan và các đơn vị chức năng bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép kim loại quý.

anh-chup-man-hinh-2025-09-12-luc-154524.png

Cụ thể, vào hồi 8h ngày 4/9/2025, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (thuộc tổ 26, phường Lào Cai), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú tại xã Cốc San), Cù Thị Hồng (SN 1959, trú tại xã Cốc San), Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tại phường Kim Tân cũ), Trần Thị Gái (SN 1961, trú tại phường Lào Cai.

Tang vật thu giữ gồm 9 miếng vàng hình chữ nhật màu vàng, dài 5,5cm, rộng 3,8cm; một mặt dẹt, một mặt lồi in nổi hình Đức Phật.

anh-chup-man-hinh-2025-09-12-luc-154511.png

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số vàng trên có hàm lượng 99,95%, trọng lượng 2.533,2g (tương đương 675,52 chỉ), trị giá khoảng 7,8 tỉ đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng trên thường xuyên nhận vận chuyển thuê hàng hóa từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam.

Thời gian gần đây, chúng chuyển sang vận chuyển vàng thuê cho một phụ nữ người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) với giá 100.000 đồng/miếng.

Ban chuyên án đã chỉ đạo lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong vật chứng, đồng thời khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

