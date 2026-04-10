Trẻ dùng thuốc xịt hen kéo dài có ảnh hưởng đến phát triển chiều cao?

Hen phế quản là bệnh mạn tính phổ biến ở trẻ em. Với khoảng 20 triệu trẻ mắc bệnh trên toàn thế giới, mục tiêu điều trị không chỉ là kiểm soát cơn hen mà còn bảo đảm trẻ phát triển thể chất bình thường - mối quan tâm hàng đầu của cả bác sĩ và gia đình.

Vì sao trẻ cần dùng glucocorticoid đường hít?

Nhiều phụ huynh e ngại khi nghe đến “corticoid” do lo lắng về tác dụng phụ. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học cho thấy bản chất của hen là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp.

Glucocorticoid đường hít (ICS) được xem là thuốc nền tảng trong điều trị hen nhờ khả năng chống viêm tại chỗ hiệu quả, giúp kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa bệnh tiến triển. Thuốc tác động trực tiếp tại phổi, hấp thu vào máu rất ít, do đó nguy cơ gây tác dụng phụ toàn thân thấp hơn đáng kể so với dạng uống.

Thực hư việc thuốc khiến trẻ chậm lớn

TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vấn đề này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trong ngắn hạn, các nghiên cứu đo sự phát triển chiều dài phần dưới cẳng chân của trẻ cho thấy, các thuốc corticoid dạng hít thế hệ mới như fluticasone propionate hoặc budesonide, khi sử dụng ở liều điều trị thông thường, không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Một số thuốc thế hệ cũ (như beclomethasone, flunisolide) mới ghi nhận tác động rõ hơn.

Trong dài hạn đây là yếu tố được phụ huynh quan tâm nhất. Các nghiên cứu theo dõi từ 3-5 năm khẳng định việc sử dụng ICS thế hệ mới với liều thông thường không ảnh hưởng đáng kể đến chiều cao cuối cùng của trẻ. Ngay cả ở liều cao hơn, dữ liệu hiện có cũng chưa ghi nhận sự khác biệt rõ rệt về chiều cao so với nhóm không sử dụng thuốc.

Không kiểm soát hen mới là nguyên nhân khiến trẻ chậm lớn

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, chính bệnh hen không được kiểm soát tốt mới là yếu tố làm trẻ chậm phát triển thể chất và có thể dậy thì muộn.

Vì vậy, phụ huynh có thể yên tâm khi cho trẻ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định:

Thuốc thế hệ mới có độ an toàn cao;

Giúp trẻ kiểm soát triệu chứng, hô hấp tốt hơn, tham gia học tập và vui chơi bình thường;

Điều trị sớm góp phần phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh hen.

"Nếu còn băn khoăn về liều dùng hoặc loại thuốc, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn phù hợp cho từng trường hợp cụ thể", các chuyên gia khuyến cáo.

