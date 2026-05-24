Khoảng 15 nghìn thí sinh thi Đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội đợt 1

Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội đợt 1 thu hút số lượng thí sinh đăng ký cao nhất từ trước đến nay, với kết quả dự kiến được công bố trước 15/6.

Ngày 24/5, kỳ thi đánh giá năng lực độc lập (SPT) đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bước sang ngày thi thứ hai với nhiều môn thi quan trọng.

Trong buổi sáng, thí sinh hoàn thành bài thi Tiếng Anh và Toán. Buổi chiều, các em tiếp tục dự thi các môn Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Hôm qua, ngày 23/5, các thí sinh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Đánh giá năng lực độc lập đợt đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026. Ở đợt 1 này, có 15.000 thí sinh dự thi trên tổng số 23.000 hồ sơ đăng ký.

Nhiều thí sinh từ Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An... đã đổ về Trường đại học Sư phạm Hà Nội để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tranh suất vào trường sư phạm.

Theo thống kê của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tính chung cả hai đợt thi, kỳ thi năm nay ghi nhận số hồ sơ đăng ký đạt mức kỷ lục với gần 23.000 thí sinh; tăng 5.000 em so với năm ngoái.

Điểm mới năm nay là trường bổ sung thêm 4 môn thi mới, gồm công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp), tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Thời gian công bố điểm thi dự kiến trước ngày 15/6. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bằng tài khoản cá nhân trên trang web chính thức của kỳ thi.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng sẽ tải điểm thi của thí sinh lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT để các cơ sở giáo dục đại học khác làm căn cứ xét tuyển sinh đại học chính quy theo đề án tuyển sinh của mỗi trường.

Đến nay, có 39 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi này trong xét tuyển đại học chính quy, tăng hơn 10 trường so với năm ngoái.

Sau 4 năm tổ chức, kỳ thi đã thể hiện sức hút và độ tin cậy với thí sinh, có nhiều trường sử dụng kết quả kỳ thi hơn.