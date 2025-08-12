Nhầm lẫn giữa bệnh hen và phổi tắc nghẽn nguy hiểm thế nào?

Việc nhầm lẫn giữa bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc điều trị không hiệu quả, tăng chi phí.

Hen phế quản và COPD dễ gây nhầm lẫn cho người bệnh với các biểu hiện như: Ho, khó thở, thở khò khè, các triệu chứng rõ rệt hơn khi thời tiết thay đổi. Hai bệnh lý đều xuất hiện các đợt cấp nặng, các triệu chứng xuất hiện nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn ý thức thậm chí gây tử vong. Khi áp tai vào ngực có tiếng ran rít hai bên phổi. Bệnh nhân đau tức ngực, nhịp tim đập nhanh hơn, mệt mỏi, lo âu. Tuy nhiên, đây lại là hai căn bệnh khác nhau hoàn toàn.

Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Theo PGS.TS.BSCKII Nguyễn Văn Đoàn, nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh hen là bệnh mạn tính đường thở (phế quản) do viêm, co thắt và tăng tính phản ứng đường thở, gây ra các triệu chứng ho, khò khè, khó thở tái phát, tức ngực.

Bệnh hen thường xảy ra ở người có cơ địa dị ứng như: Viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, chàm, mày đay, dị ứng thời tiết…

Bệnh hen có hai loại là hen dị ứng và hen không dị ứng. Hen dị ứng thường xuất hiện ở người có cơ địa dị ứng, thường gặp ở trẻ em, khởi phát sớm, khi tiếp xúc với các dị nguyên như: Lông súc vật, phấn hoa, bọ nhà… Hen không dị ứng thường gặp ở người không có cơ địa dị ứng, khởi phát muộn, thường gặp ở người lớn, tác nhân khởi phát cơn hen không đặc hiệu như: Nhiễm khuẩn, nhiễm vi rút, khói thuốc, thay đổi nhiệt độ.

Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Theo bác sĩ Đặng Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Phổi Hải Dương), bệnh COPD là một bệnh phổi có thể phòng ngừa và điều trị được. Những người bị COPD phải cố gắng nhiều hơn để thở, điều này có thể dẫn đến khó thở và/hoặc cảm thấy mệt mỏi ở giai đoạn sớm của bệnh. Những người mắc COPD có thể cảm thấy khó thở khi tập thể dục. Khi bệnh tiến triển, có thể khó thở khi thở ra hoặc thậm chí khi hít vào. Bệnh nhân COPD có thể bị viêm phế quản tắc nghẽn, khí phế thũng hoặc cả hai.

Bệnh COPD là bệnh thường gặp từ tuổi trung niên trở lên và có hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm khiến người bệnh khó thở nặng lên khi gắng sức, khó thở cả ngày và đêm, không liên quan đến thời tiết. Bệnh COPD không có khả năng hồi phục, không điều trị khỏi, diễn biến thất thường, đáp ứng kém với thuốc điều trị.

Việc chẩn đoán nhầm giữa hen và COPD khá nguy hiểm. Hậu quả của việc chẩn đoán nhầm là bệnh không đỡ, tăng chi phí...

Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và kiểm soát tốt người bệnh COPD và hen phế quản có thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Điều kiện tiên quyết để ngăn bệnh ngày một nặng hơn là ngừng hút thuốc vì đây một trong những nguyên nhân chính gây ra COPD và hen phế quản. Tăng cường tập luyện thể thao thường xuyên, lựa chọn bài tập nhẹ nhàng phù hợp với tình hình sức khỏe của người bệnh.

Đảm bảo môi trường nhà ở sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa các tác nhân gây kích ứng đường thở. Có chế độ ăn uống khoa học đảm bảo dinh dưỡng tăng sức đề kháng giúp người bệnh nâng cao sức khỏe, góp phần kiểm soát bệnh tốt hơn.

Theo các bác sĩ, việc đến khám tại bệnh viện là rất cần thiết nếu gặp phải các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến COPD và hen phế quản. Các trường hợp cần chú ý, không nên trì hoãn gồm: