Sống Khỏe

Tự xịt điều trị hen phế quản, bệnh nhân 49 tuổi hôn mê, ngừng tuần hoàn

Người dân, đặc biệt là bệnh nhân hen phế quản và bệnh hô hấp mạn tính, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ theo chỉ định bác sĩ.

Thúy Nga

Vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận và điều trị thành công cho nam bệnh nhân V.H.T (49 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngưng tuần hoàn – hô hấp nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người nhà, bệnh nhân có bệnh hen phế quản nhiều năm, tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước nhập viện, bệnh nhân sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám. Ngày 9/1, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê, gọi không đáp ứng nên gọi cấp cứu.

Khi cấp cứu ngoại viện tiếp cận, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn, hô hấp, được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và được nhanh chóng chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

ngung-tuan-hoan-4.jpg
Cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn - Ảnh BVCC

BSCK2 Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục ngưng tuần hoàn nhiều lần, phổi hai bên co thắt nặng, thông khí rất kém, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu.

Bệnh nhân rơi vào tình trạng toan hô hấp kéo dài, tiên lượng cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong và tổn thương não sau ngưng tim rất cao. Song chúng tôi đã kiên trì, quyết tâm không buông bỏ cơ hội sống dù là mong manh nhất cho người bệnh”.

ngung-tuan-hoan-3.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được thở máy cơ học, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn, đồng thời xem xét thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngưng tuần hoàn kéo dài.

Sau thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân dần có những tín hiệu tích cực. Tri giác cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, cai máy thở thành công, không ghi nhận di chứng thần kinh. Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, được chuyển sang Khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị.

Theo ThS.BS. Vũ Trung Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nhiều lần trên nền bệnh lý hen phế quản rất nặng, tiên lượng xấu ngay từ đầu.

Tuy nhiên, nguyên tắc của hồi sức là còn cơ hội thì còn cố gắng, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ từ khâu cấp cứu ban đầu đến hồi sức chuyên sâu, chạy đua từng phút để bảo vệ não, duy trì tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh”.

ngung-tuan-hoan-1.jpg
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân hen phế quản và bệnh hô hấp mạn tính, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ theo chỉ định bác sĩ; không tự ý mua thuốc hoặc lạm dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ; khi có dấu hiệu sốt, khó thở tăng dần, khạc đàm, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

