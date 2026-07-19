Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; GS-TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS-TS Trình Quang Phú, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phương Đông...



Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga.

Được thành lập vào năm 1930, Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất của Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử và tin học . Mối quan hệ giữa MPEI và Việt Nam có bề dày truyền thống hơn 70 năm, bắt đầu từ năm 1953 khi những sinh viên Việt Nam đầu tiên đặt chân đến trường học tập . Đặc biệt, năm 1954, ngôi trường vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trong chuyến thăm Liên Xô, đánh dấu mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa hai nước .

Tính đến nay, trường MPEI đã đào tạo cho Việt Nam hơn 650 cử nhân, thạc sĩ và chuyên gia, cùng hàng trăm tiến sĩ và tiến sĩ khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật, năng lượng . Nhiều người trong số họ đã trở thành các nhà khoa học, những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành năng lượng Việt Nam qua các thời kỳ . Trường đã hỗ trợ đào tạo giúp Việt Nam ngay từ những năm tháng đất nước còn trong cuộc kháng chiến vệ quốc lần thứ nhất . Hiện nay, trường vẫn tiếp tục duy trì hoạt động giáo dục với hơn 900 sinh viên và nghiên cứu sinh của 68 nước đang học tập, trong đó có 59 cử nhân và thạc sĩ, 15 nghiên cứu sinh của Việt Nam .

Bên cạnh việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, MPEI còn thiết lập nhiều chương trình hợp tác hiệu quả với các cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Giáo dục và Đào tạo . Những chương trình đào tạo liên kết này đã tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tiếp cận các kiến thức tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga .

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngài Rogalev, Hiệu trưởng Trường đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga.

Sự đóng góp to lớn của MPEI trong hợp tác đào tạo với Việt Nam đã từng được Nhà nước ghi nhận qua Huân chương Hữu nghị (năm 1978) và Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015). Hôm nay, những phần thưởng cao quý mới tiếp tục khẳng định sợi dây gắn kết bền chặt. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ban tổ chức đã trang trọng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể MPEI và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo sư Hiệu trưởng Rogalev Nikolay Dmitrievich vì những cống hiến kiệt xuất.

GS-TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định: “Mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Năng lượng Moscow và Việt Nam là một biểu tượng vô giá của tình hữu nghị bền vững Việt – Nga. Sự đóng góp to lớn của Trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đã giúp Việt Nam vững vàng vượt qua các giai đoạn khó khăn và phát triển mạnh mẽ. Những phần thưởng cao quý được trao tặng hôm nay minh chứng cho sự ghi nhận sâu sắc của Nhà nước Việt Nam đối với tập thể nhà trường và cá nhân ngài Hiệu trưởng Rogalev.”

Chia sẻ niềm vui trọn vẹn tại sự kiện này, GS-TS Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông – đơn vị có mối quan hệ đối tác mật thiết với các trường đại học Nga, cũng xúc động phát biểu bày tỏ niềm tự hào đối với những người bạn Nga thân thiết: “Trường MPEI đã trở thành tên gọi vô cùng thân thương với nhiều thế hệ kỹ sư, tiến sĩ Việt Nam kể từ những năm tháng đất nước chúng tôi còn trong cuộc kháng chiến vệ quốc. Hôm nay, tập thể nhà trường và cá nhân đồng chí Hiệu trưởng nhận được phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Việt Nam là niềm vui và niềm tự hào chung của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chương trình hợp tác của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa, để góp phần tốt nhất cho việc nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân tài trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước Việt Nam.”

Lễ trao tặng huân chương đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới đầy triển vọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nơi giáo dục và khoa học công nghệ tiếp tục là cầu nối vững bền qua các thế hệ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: