Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông: 25 Năm một hành trình trí tuệ, sáng tạo và tận hiến

Trải qua một phần tư thế kỷ kiên trì phấn đấu , Viện đã khẳng định vị thế vững chắc là một trong những đơn vị nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu, luôn nằm trong tốp đầu các đơn vị xuất sắc nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam .



Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; GS-TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS-TS Trình Quang Phú, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phương Đông...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông.

25 năm tiên phong khai phá và khẳng định vị thế

Được thành lập từ những ngày đầu khi hệ thống các đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam mới sơ khai , Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã trải qua chặng đường hơn 9.000 ngày đầy tự hào . Với tinh thần đoàn kết, đổi mới của đội ngũ trí thức nhiệt tâm và đầy trí tuệ , Viện không ngừng phát triển cả về chiều sâu lẫn bề rộng , liên tục đứng trong tốp đầu của hơn 700 đơn vị nghiên cứu ứng dụng KH&CN của Liên hiệp Hội .

Nhìn lại chặng đường đã qua, Viện đã thực hiện nghiên cứu trên 20 đề tài khoa học lớn, tổ chức hơn 50 cuộc hội thảo quốc gia, quốc tế và tọa đàm khoa học . Nhiều đề tài nghiên cứu của Viện mang tính đột phá và khai mở tư duy . Điển hình là hội thảo “Kinh tế tri thức và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” từ hơn 20 năm trước – một luận đề hoàn toàn mới mẻ đối với Việt Nam lúc bấy giờ . Hay cuộc hội thảo cấp quốc gia “Bàn về giải pháp phát triển kinh tế tư nhân” tổ chức cách đây 18 năm, lần đầu tiên tìm giải pháp xác định kinh tế tư nhân là nguồn lực lớn...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS-TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc 25 năm qua của tập thể cán bộ Viện. Ông nhấn mạnh, Viện Phương Đông đã thực hiện rất xuất sắc bức trướng 8 chữ vàng “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển” mà Liên hiệp Hội trao tặng và nhân dịp này quyết định tặng Viện cờ thi đua xuất sắc.

GS-TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

GS-TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu: “Sự nỗ lực cố gắng rất bài bản của tập thể các nhà khoa học, của các cán bộ, công nhân viên Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông trong 25 năm qua luôn ở tốp đầu các đơn vị xuất sắc nhất. Phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước trao tặng cho tập thể Viện, cùng Huân chương Lao động hạng Nhất dành cho GS-TS Trình Quang Phú chính là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với sự phấn đấu bền bỉ này. Tôi mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục bền bỉ phấn đấu hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, phát huy trí tuệ của mỗi nhà khoa học để đạt nhiều thành tích tốt hơn, cao hơn.”

Tâm nguyện tận hiến của những người trí thức

Trong không khí ấm cúng và long trọng, GS-TS Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ đồng nghiệp đã sát cánh với Viện từ khi mới ra đời , cũng như thành kính tưởng nhớ các bậc trí giả lớn đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong Hội đồng khoa học của Viện nay đã khuất như GS Nguyễn Mạnh Kiểm (nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng), GS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), GS Vũ Ngọc Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), GS Võ Tòng Xuân (Anh hùng Lao động), nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, và TS Vũ Ngọc Hoàng .

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Khép lại chặng đường 25 năm, tập thể Viện tự hào mang trên mình 6 chữ vàng do Thường trực Thành ủy TPHCM trao tặng: “Trí tuệ, Sáng tạo, Cống hiến”. Thay mặt Viện, GS-TS Trình Quang Phú chia sẻ lời hứa sắt son: “Chúng tôi, những trí thức cao tuổi, luôn nhắc nhau rằng thời gian phía trước không còn nhiều, nhưng yêu cầu đất nước và những tích lũy trong đầu thì còn rất nhiều. Chúng tôi không chỉ cố gắng mà phải kiên trì cố gắng và dũng cảm cố gắng. Tập thể Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông nguyện sẽ chung lòng chung sức bằng tất cả trí tuệ, sáng tạo hiến dâng cho đất nước, nhất là trong thời kỳ đột phá đổi mới khi đất nước Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn tới hùng cường, văn minh và hiện đại.”