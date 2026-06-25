World Cup trở thành sân chơi chiến lược mới của các ông lớn ngành làm đẹp

Ngành làm đẹp và thời trang thể thao đang chứng kiến sự giao thoa mạnh mẽ khi các gã khổng lồ mỹ phẩm chọn bóng đá làm bến đỗ tiếp theo. Hướng tới World Cup 2026, các doanh nghiệp hàng đầu đang nghiên cứu giải pháp dịch chuyển cuồng nhiệt của người hâm mộ trên sân bóng thành động lực mua sắm mỹ phẩm. Sự chuyển dịch này thể hiện một tư duy chiến lược hoàn toàn mới. Các nhãn hàng dần xa rời lối mòn hợp tác với giới thời trang cao cấp để khai thác triệt đề quyền lực truyền thông và tầm ảnh hưởng sâu rộng của thể thao quốc tế.

Paula's Choice, Dr. Squatch và Fazit là những thương hiệu làm đẹp tiên phong khởi động các chiến dịch truyền thông hướng tới World Cup 2026. (Ảnh: Paula's Choice/Dr. Squatch/Fazit)

Số liệu từ tổ chức nghiên cứu thị trường GWI chỉ ra rằng, có tới 82% người hâm mộ thể thao thuộc thế hệ Z tự nhận định bản thân là những người đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, thể hình và làm đẹp. Bên cạnh đó, báo cáo "Tương lai của Thể thao" do Nielsen thực hiện cũng nhấn mạnh, nhóm cổ động viên bóng đá là đối tượng có mức độ đón nhận rất cao đối với các chiến dịch tài trợ thương hiệu.

Báo cáo này phân tích thêm, thế hệ vận động viên trẻ tuổi đang góp phần xóa bỏ những định kiến cũ kỹ trước đây. Đối với giới thể thao chuyên nghiệp hiện nay, việc chăm sóc diện mạo và cơ thể đã trở thành một phần thiết yếu trong lối sống. Đây chính là thông điệp mà người hâm mộ thời đại mới dễ dàng thấu hiểu, từ đó tạo nên xu hướng học tập và làm theo thần tượng của mình.

Trước thềm World Cup, Paula’s Choice, thương hiệu thuộc tập đoàn Unilever, vừa công bố trở thành Nhà tài trợ chăm sóc da chính thức cho FIFA World Cup 2026 và FIFA Women’s World Cup 2027.

Chiến dịch toàn cầu "Proud Supporter of Your Skin" của Paula's Choice (Ảnh: Paula's Choice)

Nhân sự kiện này, hãng dược mỹ phẩm đã khởi động chiến dịch toàn cầu "Proud Supporter of Your Skin" cùng thước phim quảng cáo "The Beautiful Game". Thước phim hướng tới việc định nghĩa lại vẻ đẹp, tôn vinh sự kiên cường và bền bỉ của làn da ngay cả trong những môi trường áp lực cao như trên sân cỏ.

Đồng thời, Paula’s Choice cũng ra mắt bộ sản phẩm phiên bản giới hạn "The Starting Lineup Kit" gồm ba dòng sản phẩm chủ lực là tẩy tế bào chết 2% BHA, kem dưỡng ẩm Peptide và kem chống nắng SPF 50. Bộ sản phẩm này được bán với mức giá ưu đãi chỉ 29 bảng Anh dù giá trị thực tế lên đến 46 bảng Anh.

Sức nóng của giải đấu không chỉ dành riêng cho các nhà tài trợ chính thức khi hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm khác cũng nhanh chóng vào cuộc bằng các thương vụ đại sứ đình đám. Cụ thể, Vichy gây chú ý khi bắt tay cùng tiền vệ Vitinha, L'Oréal Paris đồng hành với Declan Rice, trong khi Dove kết hợp cùng Clint Dempsey và Remington chọn Micah Richards để lan tỏa thông điệp của mình.

Chiến dịch "The Game Is Ours" của Dove mang đến góc nhìn mới khi tập trung xây dựng sự tự tin ngoại hình cho các bé gái, giúp các em kiên trì theo đuổi thể thao. Quyết định này bắt nguồn từ nghiên cứu thuộc chương trình #KeepHerConfident của hãng, chỉ ra thực trạng có tới 50% bé gái từng từ bỏ sân cỏ vì mặc cảm vóc dáng và áp lực dư luận.

(Ảnh: Dove)

Bằng cách đồng hành cùng FIFA World Cup 2026, giải đấu dự kiến thu hút 6 tỷ lượt khán giả, Dove đã nâng tầm một thông điệp giáo dục cộng đồng thành một cuộc đối thoại văn hóa mang tầm vóc quốc tế.

Bước chuyển dịch này cho thấy ngành làm đẹp đang tái định nghĩa lại các giá trị cốt lõi của mình. Mục tiêu của mỹ phẩm giờ đây không còn bó hẹp trong việc giúp người tiêu dùng nhìn thấy một diện mạo đẹp hơn trước gương. Thay vào đó, giá trị sản phẩm được nâng tầm thành công cụ tiếp thêm sự tự tin, giúp họ sẵn sàng dấn thân vào những trải nghiệm lớn lao hơn, từ việc kiên trì chơi thể thao, tự tin xuất hiện trước đám đông cho đến việc khẳng định vị thế trong các cộng đồng xã hội. Ngành làm đẹp, vì thế, đã trở thành yếu tố nâng cao chất lượng trải nghiệm sống thay vì chỉ tác động đến lớp vỏ bọc bên ngoài.

Tại kỳ World Cup 2026, Unilever đang triển khai một chiến lược quy mô lớn khi đưa hơn 35 thương hiệu chăm sóc cá nhân cùng nhập cuộc. Tập đoàn này tập trung xây dựng hai mô hình cốt lõi bao gồm "House of Fresh" dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung và "The Locker Room" nhằm vận hành, sản xuất nội dung theo thời gian thực trên TikTok và YouTube. Trọng tâm đầu tư của Unilever được đặt vào tốc độ xuất bản nội dung, khả năng kết nối cộng đồng sâu sắc và mức độ phủ sóng liên tục trong các cuộc thảo luận trực tuyến suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Sự chuyển dịch này hoàn toàn phù hợp với thói quen của thế hệ trẻ - đối tượng đang coi nền tảng video ngắn và nội dung từ các nhà sáng tạo là cổng thông tin chính để tiếp cận các sự kiện văn hóa, thể thao lớn. Trong bối cảnh đó, giá trị truyền thông của World Cup không còn gói gọn trong các trận đấu, mà đã mở rộng thành bệ phóng tạo ra hàng triệu nội dung thứ cấp, từ video phản ứng, bình luận bên lề, các xu hướng TikTok cho đến những cuộc đối thoại sôi nổi của cộng đồng người hâm mộ.

Cục diện này đang buộc tư duy marketing của ngành làm đẹp phải thay đổi toàn diện. Các thương hiệu không còn nhất thiết phải liên tục quảng cáo về công dụng của son môi, kem dưỡng hay sữa tắm trong mọi chiến dịch truyền thông. Yếu tố quyết định thành bại hiện nay nằm ở khả năng xuất hiện đúng thời điểm, cùng đồng hành với người tiêu dùng trong những khoảnh khắc lịch sử thu hút hàng tỷ lượt theo dõi, từ đó định hình một vai trò có giá trị thực sự trong trải nghiệm của họ.

Chính vì vậy, World Cup 2026 được xem là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của ngành làm đẹp. Khi ranh giới giữa thể thao, giải trí và mỹ phẩm ngày càng lu mờ, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của các nhãn hàng sẽ không còn nằm ở việc cố gắng khơi gợi nhu cầu mua sắm sản phẩm đơn thuần, mà phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực tạo ra sự gắn kết sâu sắc và có ý nghĩa đối với đời sống của cộng đồng.

Mời quý độc giả xem video: Cơn sốt du lịch làm đẹp/ Nguồn: VTV24

​