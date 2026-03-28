Trang Pháp có tiến sâu khi thi Đạp gió 2026 tại Trung Quốc?

Việc bước ra khỏi vùng an toàn cho thấy Trang Pháp không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà thực sự đặt mục tiêu chinh phục sân chơi Đạp gió 2026.

Lý do bước ra sân chơi quốc tế

Sau dấu ấn tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 tại Việt Nam, Trang Pháp thử sức với chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cô bước ra sân chơi quốc tế vì muốn học hỏi.

Trang Pháp chia sẻ, cô hiểu rằng bản thân chưa phải người giỏi nhất, nghệ sĩ hoàn hảo nhất. “Bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Trang Pháp còn cho biết, trước những hoài nghi, thay vì lùi bước, cô chọn biến đó thành động lực. “Nếu không tự mình bước ra khỏi “vùng an toàn”, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trang Pháp cho rằng đến với cuộc thi, cô sẽ mang theo tình yêu âm nhạc thuần khiết cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến giao lưu, kết nối với những người bạn mới.

Mục tiêu lớn nhất của Trang Pháp là vượt qua chính mình. “Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới”, cô nhấn mạnh.

Những lợi thế đáng kể

Trang Pháp không bước vào cuộc chơi với tâm thế “tân binh”. Điểm mạnh đầu tiên của nữ ca sĩ là sự đa năng. Cô không chỉ sở hữu giọng hát tốt mà còn có khả năng sáng tác, vũ đạo và tư duy dàn dựng – những yếu tố then chốt trong một format đòi hỏi nghệ sĩ phải liên tục biến hóa và làm chủ sân khấu.

Kinh nghiệm từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 cũng là “vốn liếng” đáng giá. Việc từng trải qua áp lực thi đấu, làm việc nhóm và nhịp độ sản xuất gấp gáp giúp Trang Pháp không bị “ngợp” khi bước vào một sân chơi quy mô lớn hơn.

Ngoài ra, với khả năng sử dụng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, Trang Pháp có thể dễ dàng hòa nhập với ê-kíp, nghệ sĩ quốc tế, hạn chế rào cản giao tiếp và mở rộng cơ hội kết nối.

Cuối cùng, sự hậu thuẫn từ khán giả trong nước là một lợi thế không nhỏ. Trong một cuộc thi mang tính cạnh tranh cao, sự ủng hộ từ quê nhà có thể trở thành nguồn động lực lớn, đồng thời góp phần tạo hiệu ứng truyền thông, giúp Trang Pháp được chú ý.

Thách thức không nhỏ

Dù có nhiều lợi thế, Trang Pháp vẫn đối mặt với không ít thách thức. Trước hết, cô gần như là “ẩn số” với phần đông khán giả Trung Quốc, trong khi nhiều đối thủ sở hữu tên tuổi, kinh nghiệm và lượng người hâm mộ sẵn có. Những cái tên được đồn đoán tham gia như Tiêu Tường, Đường Nghệ Hân, Lý Tiểu Nhiễm hay Từ Mộng Khiết đều là những gương mặt có độ nhận diện cao.

Bên cạnh đó, áp lực đổi mới liên tục là bài toán khó. Ở Đạp gió, một tiết mục tốt là chưa đủ. Thí sinh buộc phải duy trì phong độ và liên tục tạo bất ngờ qua từng vòng. Điều này đòi hỏi không chỉ năng lực, mà còn là chiến lược và bản lĩnh.

Việc Trang Pháp có thể tiến sâu đến đâu vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, việc bước ra khỏi vùng an toàn cho thấy cô không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà thực sự đặt mục tiêu chinh phục sân chơi này.

Trong một cuộc thi nơi sự khác biệt và khả năng tạo dấu ấn quyết định cục diện, nếu tận dụng tốt thế mạnh và có được “khoảnh khắc bứt phá” đúng lúc, Trang Pháp hoàn toàn có thể đi xa hơn dự đoán ban đầu.