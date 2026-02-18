Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đọ tài sắc giữa Trang Pháp và Băng Di

Giải trí

Đọ tài sắc giữa Trang Pháp và Băng Di

Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực ca hát và điện ảnh, Trang Pháp và Băng Di còn ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin.

Thu Cúc (tổng hợp)
Băng Di từng có thời gian ngắn theo đuổi âm nhạc. Người đẹp chia sẻ trên Vietnamnet, giọng hát của cô không dở đến mức thảm họa, nhưng để làm ca sĩ thì chưa tới. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di từng có thời gian ngắn theo đuổi âm nhạc. Người đẹp chia sẻ trên Vietnamnet, giọng hát của cô không dở đến mức thảm họa, nhưng để làm ca sĩ thì chưa tới. Ảnh: FB Băng Di.
Nhiều năm qua, Băng Di tập trung diễn xuất. Người đẹp tham gia các bộ phim: Đất rừng phương Nam, Cậu Vàng, Hoa sơn trà, Gạo nếp gạo tẻ. Ảnh: FB Băng Di.
Nhiều năm qua, Băng Di tập trung diễn xuất. Người đẹp tham gia các bộ phim: Đất rừng phương Nam, Cậu Vàng, Hoa sơn trà, Gạo nếp gạo tẻ. Ảnh: FB Băng Di.
Tháng 1/2026, Băng Di nhận giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại Mai Vàng 2025 cho vai diễn trong phim Cục vàng của ngoại. Trên trang cá nhân, cô gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Khương Ngọc, khán giả. Băng Di còn cảm ơn bản thân vì đã luôn tin tưởng và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Ảnh: FB Băng Di.
Tháng 1/2026, Băng Di nhận giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại Mai Vàng 2025 cho vai diễn trong phim Cục vàng của ngoại. Trên trang cá nhân, cô gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Khương Ngọc, khán giả. Băng Di còn cảm ơn bản thân vì đã luôn tin tưởng và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di trải lòng: “Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại cũng không phải là vực thẳm, lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quý giá nhất. Niềm vui được đón "Mai" về nhà ngay những ngày đầu năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là sự hồi đáp cho những năm tháng không bỏ cuộc. Nó mở ra một chương mới đầy cảm hứng hứa hẹn cho hành trình phía trước”. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di trải lòng: “Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại cũng không phải là vực thẳm, lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quý giá nhất. Niềm vui được đón "Mai" về nhà ngay những ngày đầu năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là sự hồi đáp cho những năm tháng không bỏ cuộc. Nó mở ra một chương mới đầy cảm hứng hứa hẹn cho hành trình phía trước”. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính. Nữ diễn viên luôn biết cách tôn lên ưu điểm vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính. Nữ diễn viên luôn biết cách tôn lên ưu điểm vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin. Ảnh: FB Băng Di.
Trang Pháp tài năng, xinh đẹp không kém cạnh Băng Di. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế quản lý tại Đại học Lyon 2 (Pháp), Trang Pháp tham gia các bộ phim: Nhật ký Vàng Anh phần 2, Những người độc thân vui vẻ, Bà nội không ăn pizza, Có lẽ bởi vì yêu, Cầu vồng tình yêu, Găng tay đỏ. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp tài năng, xinh đẹp không kém cạnh Băng Di. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế quản lý tại Đại học Lyon 2 (Pháp), Trang Pháp tham gia các bộ phim: Nhật ký Vàng Anh phần 2, Những người độc thân vui vẻ, Bà nội không ăn pizza, Có lẽ bởi vì yêu, Cầu vồng tình yêu, Găng tay đỏ. Ảnh: FB Trang Pháp.
Theo đuổi âm nhạc từ năm 2013, Trang Pháp được nhiều đơn đặt hàng nhạc quảng cáo, sáng tác ca khúc cho các ca sĩ. Cô còn trở thành trưởng nhóm thành đoàn của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, là thành viên của nhóm Lunas, ra mắt năm 2024. Ảnh: FB Trang Pháp.
Theo đuổi âm nhạc từ năm 2013, Trang Pháp được nhiều đơn đặt hàng nhạc quảng cáo, sáng tác ca khúc cho các ca sĩ. Cô còn trở thành trưởng nhóm thành đoàn của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, là thành viên của nhóm Lunas, ra mắt năm 2024. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp đoạt giải Nữ ca sĩ của năm tại Lễ trao giải Cống hiến 2025, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2024. Đầu năm 2026, ca khúc Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp giành chiến thắng ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2025. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp đoạt giải Nữ ca sĩ của năm tại Lễ trao giải Cống hiến 2025, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2024. Đầu năm 2026, ca khúc Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp giành chiến thắng ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2025. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp quyết định xóa nốt ruồi duyên bên trái năm 2015. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp quyết định xóa nốt ruồi duyên bên trái năm 2015. Ảnh: FB Trang Pháp.
Nữ ca sĩ sở hữu thân hình ngày càng quyến rũ, khéo ăn mặc tôn dáng. Ảnh: FB Trang Pháp.
Nữ ca sĩ sở hữu thân hình ngày càng quyến rũ, khéo ăn mặc tôn dáng. Ảnh: FB Trang Pháp.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trang Pháp Băng Di #Trang Pháp #Băng Di #ca sĩ Trang Pháp #diễn viên Băng Di

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT