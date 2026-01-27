Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diệp Lâm Anh mừng sinh nhật Trang Pháp, khoảnh khắc thân thiết gây chú ý

Giải trí

Diệp Lâm Anh mừng sinh nhật Trang Pháp, khoảnh khắc thân thiết gây chú ý

 Ca sĩ Trang Pháp cảm ơn Diệp Lâm Anh vì mỗi năm đều tổ chức cho cô một sinh nhật hoành tráng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ca sĩ Trang Pháp (trái) đón tuổi mới bên Diệp Lâm Anh (phải), Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh và Ninh Dương Lan Ngọc. 5 người đẹp hoạt động trong nhóm nhạc Lunas trong 2 năm qua. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Ca sĩ Trang Pháp (trái) đón tuổi mới bên Diệp Lâm Anh (phải), Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh và Ninh Dương Lan Ngọc. 5 người đẹp hoạt động trong nhóm nhạc Lunas trong 2 năm qua. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Trang Pháp và Diệp Lâm Anh không chỉ đồng hành trong công việc nghệ thuật mà còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Trang Pháp và Diệp Lâm Anh không chỉ đồng hành trong công việc nghệ thuật mà còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh thường xuyên xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của Trang Pháp, đặc biệt là các dịp sinh nhật, với những bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, hoành tráng nhưng vẫn ấm áp. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh thường xuyên xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của Trang Pháp, đặc biệt là các dịp sinh nhật, với những bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, hoành tráng nhưng vẫn ấm áp. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Phía Trang Pháp gửi lời cảm ơn đến Diệp Lâm Anh vì năm nào cũng dành cho cô một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, tràn đầy yêu thương. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Phía Trang Pháp gửi lời cảm ơn đến Diệp Lâm Anh vì năm nào cũng dành cho cô một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, tràn đầy yêu thương. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Tình bạn giữa Diệp Lâm Anh - Trang Pháp không ồn ào hay phô trương mà thể hiện qua những hành động quan tâm, sự ủng hộ tinh thần. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Tình bạn giữa Diệp Lâm Anh - Trang Pháp không ồn ào hay phô trương mà thể hiện qua những hành động quan tâm, sự ủng hộ tinh thần. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
Đón tuổi mới, Trang Pháp bày tỏ: "Tuổi mới, hy vọng sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa. Đặc biệt, hy vọng tăng được 3 kg. Cảm ơn những lời chúc, những tình yêu thương của tất cả mọi người rất nhiều! Tuổi 18 ++ của tôi trộm vía mãi đẹp tươi". Ảnh: FB Trang Pháp.
Đón tuổi mới, Trang Pháp bày tỏ: "Tuổi mới, hy vọng sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa. Đặc biệt, hy vọng tăng được 3 kg. Cảm ơn những lời chúc, những tình yêu thương của tất cả mọi người rất nhiều! Tuổi 18 ++ của tôi trộm vía mãi đẹp tươi". Ảnh: FB Trang Pháp.
Trước khi tham gia nhóm nhạc Lunas, Trang Pháp ca hát trong nhiều năm. Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, cô còn được đánh giá cao ở khả năng sáng tác, từng viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các dự án phim. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trước khi tham gia nhóm nhạc Lunas, Trang Pháp ca hát trong nhiều năm. Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, cô còn được đánh giá cao ở khả năng sáng tác, từng viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các dự án phim. Ảnh: FB Trang Pháp.
Nhan sắc của Trang Pháp ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, thời thượng. Nhiều khán giả khen ngợi Trang Pháp biến hóa với nhiều kiểu makeup, từ trong suốt, tự nhiên đến cá tính, gợi cảm, nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Ảnh: FB Trang Pháp.
Nhan sắc của Trang Pháp ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, thời thượng. Nhiều khán giả khen ngợi Trang Pháp biến hóa với nhiều kiểu makeup, từ trong suốt, tự nhiên đến cá tính, gợi cảm, nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp còn gây ấn tượng bởi khí chất tự tin, phong thái cuốn hút. Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp còn gây ấn tượng bởi khí chất tự tin, phong thái cuốn hút. Ảnh: FB Trang Pháp.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ca sĩ Trang Pháp #Trang Pháp #Diệp Lâm Anh #người mẫu Diệp Lâm Anh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT