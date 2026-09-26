[e-Magazine] Việt Anh kể chuyện vào vai Voi trong 'Đội bóng nữ làng Xuân'

Trong “Đội bóng nữ làng Xuân”, Việt Anh đảm nhận vai Voi - con trai của Yến (Đan Lê) và Quốc (Tuấn Tú). Voi là nhân vật tình cảm, thương mẹ và hiểu chuyện.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Việt Anh kể về sự gần gũi với vai Voi, kỷ niệm trong những cảnh quay cùng diễn viên Đan Lê và trải nghiệm khi tham gia phim kinh dị trước đó. Mẹ Việt Anh cũng chia sẻ về sự thay đổi của con sau mỗi dự án và cách gia đình đồng hành với con trên hành trình diễn xuất.

“Em thích Voi vì Voi rất thương mẹ. Em thấy Voi cũng có một số điểm giống em nên khi diễn, em cảm thấy khá gần gũi với nhân vật”, Việt Anh chia sẻ.

Trong những phân cảnh cùng “mẹ Yến” Đan Lê, Việt Anh nhớ nhất cảnh hai mẹ con đá bóng ở bãi vì đó là lúc Voi và mẹ Yến cười nhiều nhất.

Theo mẹ Việt Anh, sự tình cảm và cách Voi thể hiện sự hiểu chuyện cũng khiến chị ấn tượng.

“Voi không phải kiểu nhân vật lúc nào cũng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà có những điều em giữ trong lòng. Ở Việt Anh ngoài đời, tôi cũng thấy con có nét tình cảm và khá nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh. Có những chuyện con không nói nhiều nhưng lại quan sát và nhớ khá lâu”, mẹ Việt Anh chia sẻ.

Trước mỗi cảnh quay, theo mẹ Việt Anh, em thường đọc lại kịch bản và tìm hiểu hoàn cảnh của nhân vật.

“Con sẽ suy nghĩ xem tại sao Voi lại buồn, hay lúc đấy Voi đang gặp chuyện gì, Voi suy nghĩ ra sao…

Việt Anh cũng được học diễn xuất nên con đã biết cách tập trung vào hoàn cảnh của nhân vật hơn trước. Có những cảnh đạo diễn yêu cầu khá khó nhưng Việt Anh càng ngày càng biết cách lắng nghe yêu cầu của đạo diễn và tự điều chỉnh mình. Điều này làm tôi vui vì đó là dấu hiệu con đang thực sự tiến bộ”, mẹ Việt Anh cho biết.

Những ngày theo đoàn cũng mang đến cho Việt Anh nhiều bài học ngoài diễn xuất.

“Điều tôi thấy rõ nhất là con học được cách làm việc chuyên nghiệp trong một đoàn phim, học cách giữ cảm xúc, lắng nghe đạo diễn và phối hợp với bạn diễn.

Việt Anh còn nhỏ nên mỗi lần được làm việc cùng những diễn viên có kinh nghiệm, con đều có cơ hội quan sát cách các cô chú chuẩn bị trước cảnh quay, cách vào tâm lý và xử lý khi có những tình huống phát sinh trên trường quay.

Tôi cũng luôn nhắc con rằng đi đóng phim không chỉ là học diễn xuất mà còn phải học tác phong, sự đúng giờ, kỷ luật và cách tôn trọng tất cả mọi người trong đoàn”, chị nói.

Trước “Đội bóng nữ làng Xuân”, Việt Anh từng tham gia phim kinh dị “Cuốc xe âm phủ”. Đáng nhớ nhất là cảnh quay trong bối cảnh nhà xác vào khoảng 3h30 sáng.

“Lúc đó em sợ lắm! Chân em run luôn! Nhưng em nghĩ là mình làm được. Cố lên! Với lại lúc đó có bố mẹ và các cô chú trong đoàn đứng ngoài nên em cũng yên tâm hơn. Quay xong cảnh đó thì em thấy mình cũng gan hơn một chút”, Việt Anh nhớ lại.

Với mẹ Việt Anh, điều gia đình lo lắng nhất khi em tham gia những cảnh quay như vậy là sức khỏe và tâm lý.

“Việt Anh vốn sợ ma nên khi biết có cảnh quay ở bối cảnh nhà xác lúc gần 3h30 sáng, cả nhà cũng khá lo. Nhưng khi đã nhận lời tham gia dự án, tôi cố gắng để con hiểu rằng mình cần có trách nhiệm với công việc và thật may mắn là Việt Anh cũng hiểu được điều đó. Bố mẹ luôn ở bên cạnh con trong những buổi quay như vậy, vừa động viên vừa quan sát xem con có quá mệt hay quá sợ không.

Tôi cũng không muốn con nghĩ rằng ‘đã là diễn viên thì phải chịu đựng bằng mọi giá’. Nếu con mệt hay có vấn đề về sức khỏe thì bố mẹ vẫn sẽ trao đổi với đoàn. Với tôi, việc con hoàn thành được một cảnh quay là đáng quý, nhưng sức khỏe của con vẫn phải được đặt trước”, chị chia sẻ.

Qua mỗi dự án, mẹ Việt Anh nhận thấy em ngày càng chủ động hơn trong diễn xuất.

“Sự thay đổi rõ nhất là Việt Anh bình tĩnh và chủ động hơn. Con chủ động tìm hiểu về nhân vật của mình để tìm ra nhiều cách thể hiện đa dạng hơn. Khi đi theo đoàn phim, con cũng quan sát các cô chú diễn để học hỏi rất nhiều”, chị cho biết.

Dù Việt Anh có cơ hội tham gia diễn xuất từ sớm, gia đình xác định đây trước hết là sở thích và cơ hội để em trải nghiệm.

“Gia đình xác định diễn xuất là một sở thích của con và cũng là một cơ hội để con trải nghiệm, chứ không phải vì làm nghề sớm mà bỏ qua những điều quan trọng khác của tuổi thơ.

Việc học vẫn là ưu tiên. Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến giấc ngủ, sức khỏe và thời gian con được chơi, được nghỉ ngơi như một đứa trẻ bình thường.

Tôi sẽ cân nhắc về vai diễn, lịch quay, thời gian học và sức khỏe của con trước khi quyết định. Quan trọng nhất là Việt Anh phải thực sự thích. Bố mẹ không muốn con đi diễn chỉ vì bố mẹ muốn con trở thành diễn viên. Nếu một ngày con không còn thích nữa thì gia đình vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con”, mẹ Việt Anh chia sẻ.