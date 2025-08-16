Hà Nội

Sinh vật nửa ngựa nửa cá huyền bí nhất thần thoại Hy Lạp

Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, loài ngựa biển Hippocampus là sinh vật huyền bí gắn liền với đại dương và các vị thần cai quản biển cả.

T.B (tổng hợp)
1. Là sinh vật lai giữa cá và ngựa. Hippocampus có thân trước là ngựa và phần đuôi là cá, kết hợp giữa vẻ oai phong và sự mềm mại của đại dương. Ảnh: Pinterest.
2. Thường xuất hiện trong đoàn xe của thần biển Poseidon. Chúng kéo cỗ xe vàng lộng lẫy của Poseidon, biểu tượng cho quyền uy và sức mạnh của biển cả. Ảnh: Pinterest.
3. Là biểu tượng của sự nhanh nhẹn và linh hoạt. Với dáng ngựa mạnh mẽ kết hợp đuôi cá uyển chuyển, Hippocampus tượng trưng cho khả năng di chuyển dễ dàng giữa các thế giới. Ảnh: Pinterest.
4. Là hình ảnh phổ biến trong nghệ thuật Hy Lạp cổ. Hippocampus thường được chạm khắc trên gốm sứ, tranh tường và trang trí đền đài, thể hiện sự kính trọng với biển khơi. Ảnh: Pinterest.
5. Xuất hiện cả trong thần thoại La Mã. Trong phiên bản La Mã, thần Neptune sử dụng các sinh vật giống Hippocampus làm thú kéo xe của mình. Ảnh: Pinterest.
6. Được xem là thần hộ mệnh của thủy thủ. Người Hy Lạp cổ tin rằng Hippocampus sẽ bảo vệ tàu bè giữa đại dương đầy hiểm nguy. Ảnh: Pinterest.
7. Tồn tại trong nhiều nền văn hóa ven Địa Trung Hải. Không chỉ Hy Lạp, các biến thể của Hippocampus cũng xuất hiện trong truyền thuyết Etruscan, Phoenicia và thậm chí trong văn hóa Celtic. Ảnh: Pinterest.
