Loài chim bọc thép đáng sợ nhất thần thoại Hy Lạp cổ

Kho tri thức

Chim Stymphalian là một trong những sinh vật đáng sợ nhất thần thoại Hy Lạp nổi tiếng, gắn liền với câu chuyện về 12 chiến công của Heracles.

1. Xuất xứ từ hồ Stymphalia. Chim Stymphalian sinh sống quanh hồ Stymphalia ở vùng Arcadia, Hy Lạp, một khu vực hoang sơ bao quanh bởi rừng rậm và đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
2. Bộ lông và mỏ bằng kim loại. Theo thần thoại, chúng có bộ lông, cánh và mỏ làm từ đồng hoặc sắt, đủ cứng để xuyên thủng giáp và gây sát thương nghiêm trọng. Ảnh: Pinterest.
3. Tập tính săn mồi hung dữ. Không chỉ ăn hạt và trái cây, chim Stymphalian còn tấn công cả người và động vật, khiến dân làng luôn khiếp sợ. Ảnh: Pinterest.
4. Tiếng kêu chói tai như vũ khí. Tiếng kêu của chúng được mô tả như âm thanh kim loại va chạm, có thể khiến đối phương hoảng loạn hoặc mất phương hướng. Ảnh: Pinterest.
5. Liên quan đến chiến công thứ sáu của Heracles. Heracles được giao nhiệm vụ tiêu diệt chim Stymphalian trong chiến công thứ sáu, một thử thách khó khăn vì địa hình đầm lầy hiểm trở. Ảnh: Pinterest.
6. Athena trao vũ khí đặc biệt để đối phó. Nữ thần Athena tặng Heracles một chiếc xúc xắc lắc bằng đồng do Hephaestus chế tạo, tạo âm thanh lớn khiến chim bay ra khỏi nơi ẩn náu. Ảnh: Pinterest.
7. Kết cục không hoàn toàn bị tiêu diệt. Heracles bắn hạ nhiều con bằng cung tên, nhưng một số con thoát được và bay tới vùng đảo Ares xa xôi. Ảnh: Pinterest.
8. Biểu tượng trong nghệ thuật và văn hóa. Hình ảnh chim Stymphalian xuất hiện trong nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc và trò chơi điện tử, thường tượng trưng cho hiểm họa từ thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
