Vén màn bí mật hơn 2.000 bức tượng cúng dường ở Hy Lạp

Kho tri thức

Hàng ngàn bức tượng nhỏ bí ẩn được tìm thấy tại khu bảo tồn đảo Hy Lạp gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Là một trong những khu định cư lâu đời nhất trên quần đảo Cyclades, thành phố cổ Acropolis trên đảo Kythnos liên tục có người sinh sống từ thế kỷ 12 Trước Công Nguyên đến thế kỷ 7 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Thành phố cổ Acropolis này còn có Khu phức hợp đền thờ được xây dựng ở phía bắc cao nguyên nhìn ra đại dương. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Acropolis, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Hy Lạp bất ngờ tìm thấy hàng ngàn vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Đó là hơn 2.000 bức tượng nhỏ còn nguyên vẹn được tìm thấy tại đền thờ Demeter và Persephone trong khu vực Thành cổ Acropolis. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Nhiều bức tượng đất sét khắc họa hình ảnh phụ nữ, trẻ em, diễn viên, các nhân vật Dionysian, lợn, rùa, sư tử, cừu đực, chim chóc và nhiều loài động vật khác đã được tìm thấy, cùng với hàng trăm chiếc đèn, bình hoa thu nhỏ, bình bằng đá cẩm thạch và thạch cao, đồ trang sức bằng đồng, xương và thủy tinh.v.v.v…Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Theo các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Hy Lạp, hơn 2.000 bức tượng nhỏ còn nguyên vẹn này thực chất là những vật cúng dường mà các tín đồ tại Thành phố cổ Acropolis dâng lên các vị thần được tôn thờ tại đền thờ Demeter và Persephone. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
#bức tượng #cúng dường #Hy Lạp #nghi lễ #đền thờ

