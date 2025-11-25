Trà sữa mỗi ngày, thói quen ngọt ngào rủi ro sức khỏe

Thói quen uống trà sữa mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, tiểu đường và các vấn đề chuyển hóa. Vậy đâu là mức tiêu thụ an toàn để bảo vệ sức khỏe?

Trong vài năm trở lại đây, trà sữa đã trở thành một trong những thức uống được ưa chuộng nhất, đặc biệt ở giới trẻ. Không khó để bắt gặp hình ảnh những quán trà sữa đông đúc từ sáng đến tối, hay những đơn hàng giao tận nơi mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tiêu thụ trà sữa ở tần suất cao đang khiến nhiều chuyên gia dinh dưỡng lo ngại về những tác động âm thầm đối với sức khỏe người dùng.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thức uống quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trà sữa thông thường được pha từ trà, sữa hoặc kem béo, đường và các loại topping như trân châu, thạch, pudding. Vấn đề nằm ở chỗ hầu hết các loại trà sữa hiện có trên thị trường đều chứa lượng đường và năng lượng vượt mức khuyến cáo.

Theo ước tính của các chuyên gia dinh dưỡng, một ly trà sữa 500ml có thể chứa: 180 – 400 kcal; 20 – 60g đường; Topping trân châu có thể làm tăng thêm 100 – 150 kcal. Như vậy chỉ một ly trà sữa đã có thể vượt đến 70–100% lượng đường tối đa trong ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

Uống trà sữa mỗi ngày, những tác động khó tránh

Xu hướng uống trà sữa thường xuyên, thậm chí coi đây là thức uống thay thế cho nước lọc hoặc bữa ăn nhẹ, đang làm gia tăng một loạt rủi ro sức khỏe.

Tăng nguy cơ thừa cân, béo phì

Lượng đường và calo từ trà sữa có thể khiến cơ thể tích mỡ nhanh chóng, đặc biệt ở vùng bụng. Nhiều người dù ăn uống bình thường nhưng vẫn tăng cân do nạp trà sữa quá thường xuyên.

Nguy cơ tiểu đường type 2

Lượng đường cao khiến chỉ số đường huyết tăng nhanh, buộc cơ thể liên tục tiết insulin. Về lâu dài, cơ chế này làm giảm độ nhạy insulin – yếu tố góp phần dẫn đến tiểu đường type 2.

Ảnh hưởng tim mạch

Một số cửa hàng sử dụng bột kem béo – loại nguyên liệu chứa chất béo chuyển hóa (trans fat), có thể làm tăng cholesterol xấu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Gánh nặng đối với trẻ em

Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dễ bị ảnh hưởng hơn do hệ tiêu hóa và khả năng chuyển hóa đường còn chưa hoàn thiện. Việc uống trà sữa nhiều có thể gây sâu răng, thừa cân, ảnh hưởng sự tập trung và phát triển của trẻ.

Bao nhiêu ly trà sữa mỗi tuần là an toàn?

Hiện chưa có quy định cụ thể về mức tiêu thụ trà sữa an toàn, tuy nhiên dựa trên khuyến nghị về lượng đường của WHO và các chuyên gia dinh dưỡng, có thể ước tính:

Người trưởng thành: Nên giới hạn ở mức 1–2 ly/tuần, không nên uống hằng ngày.

Trẻ em và thanh thiếu niên: Không quá 1 ly/tuần, hạn chế topping chứa tinh bột.

Người có nguy cơ béo phì hoặc tiểu đường: nên hạn chế tối đa, ưu tiên thức uống ít đường.

Nếu uống quá 3–4 ly/tuần hoặc uống mỗi ngày, cơ thể rất dễ vượt ngưỡng đường cho phép và đối mặt các nguy cơ sức khỏe kể trên.

Có thể uống trà sữa theo cách lành mạnh hơn?

Các chuyên gia cho rằng người dùng không cần phải loại bỏ hoàn toàn trà sữa, nhưng cần điều chỉnh thói quen tiêu thụ. Một số gợi ý gồm:

Chọn mức giảm đường, ưu tiên 0–30% tùy khẩu vị.

Hạn chế topping, đặc biệt là trân châu.

Uống size nhỏ thay vì ly lớn.

Tránh uống khi đang đói.

Ưu tiên cửa hàng sử dụng sữa tươi thay vì bột kem béo.

Có thể tự pha trà sữa tại nhà bằng sữa ít béo và lượng đường vừa phải.

Trà sữa là thức uống được yêu thích và không nhất thiết phải loại bỏ khỏi chế độ ăn uống. Tuy nhiên, việc tiêu thụ mỗi ngày hay với tần suất dày đặc có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe, từ tăng cân đến các bệnh chuyển hóa.

Kiểm soát tần suất uống, giảm đường và lựa chọn nguyên liệu lành mạnh chính là cách giúp người dùng vừa tận hưởng hương vị yêu thích, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.