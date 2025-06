TP Tân Uyên chọn được nhà thầu sửa chữa trường Thạnh Phước

Vượt qua 5 đối thủ cạnh tranh

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/6, UBND TP Tân Uyên đã phê duyệt Quyết định KQ2500122675_2506141844 công nhận KQLCNT gói thi công xây lắp thuộc dự toán Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Thạnh Phước cho Công ty CP sản xuất thương mại Gia Võ (Công ty Gia Võ) trúng thầu độc lập với giá 1,897 tỷ đồng (giá gói thầu 2,198 tỷ đồng).

Quyết định KQ2500122675_2506141844 công nhận KQLCNT gói thi công xây lắp thuộc dự toán Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Thạnh Phước. Nguồn MSC

Tại gói thầu này Công ty TNHH Hoàng Thiện; Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Sơn; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vân Trúc cùng trượt thầu do E-HSDT của nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT; Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Phát xếp hạng 2; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phúc Nam xếp hạng 3.

Gói thầu nêu trên thuộc dự toán Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Thạnh Phước được UBND TP Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định 1250/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 với tổng dự toán 2,327 tỷ đồng với 3 gói thầu liên kết trong đó gói thầu thi công xây lắp là gói thầu chính thực hiện thi công xây lắp và các công việc khác có liên quan. E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định E2500122675_2504031720 ngày 3/4/2025, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đặng Phú Hào đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ dự toán được giao của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2023 - 2025.

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 14/4 với 6 nhà thầu cạnh tranh, trong đó: Công ty Gia Võ dự thầu với giá 1,897 tỷ đồng; Công ty TNHH Hoàng Thiện dự thầu với giá 2,191 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm 11,69% còn 1,935 tỷ đồng); Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Phát dự thầu với giá 2,003 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm 3% còn 1,943 tỷ đồng); Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phúc Nam dự thầu với giá 1,977 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng dự thầu với giá 2,194 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm 2,18% còn 2,146 tỷ đồng).

Năng lực nhà thầu

Công ty Gia Võ có địa chỉ tại phường 9, quận Phú Nhuận TP HCM; thành lập năm 2015 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật ông Phan Hoàng Tuấn.

Từ tháng 12/2018 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 25/180 gói, trượt 132 gói, 14 gói đang chờ kết quả, 9 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 204,141 tỷ đồng (có 187,728 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 37,464 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 166,677 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên, trong tháng 6/2024, nhà thầu còn trúng thêm 2 gói thầu thi công xây dựng khác cùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Sao Mai do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư. Công ty Gia Võ trúng thầu với giá 1,295 tỷ đồng (giá gói thầu 1,428 tỷ đồng) theo Quyết định KQ2500194141_2506061601 ngày 6/6 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một;

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hưng Định do Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thuận An làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn mời thầu. Công ty Gia Võ trúng thầu với giá 2,017 tỷ đồng (giá gói thầu 2,434 tỷ đồng) theo quyết định KQ2500208950_2506091512 ngày 9/6 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thuận An...