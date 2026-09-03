TP HCM thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm

Sáng 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03 của dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Việc thông xe kỹ thuật đánh dấu tuyến đường đầu tiên được đưa vào khai thác trong dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.

Sáng 2/9, TP HCM thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03, đánh dấu bước tiến mới trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Dự án có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Tổng chiều dài tuyến rạch được cải tạo, xây dựng hơn 8,8km, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2km.

Dự án được triển khai với 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn, với chiều dài khoảng 2,94km.

Gói XL-02 thực hiện đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5km. Gói XL-03 thực hiện đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, có chiều dài khoảng 1,3km.

Tuyến đường vừa được thông xe kỹ thuật nằm ở bờ trái thuộc gói thầu XL-03, trên địa bàn phường An Nhơn. Gói thầu được khởi công từ ngày 21/5/2025.

Theo chủ đầu tư, đến nay các hạng mục xử lý nền đã hoàn thành; hạng mục kè đạt khoảng 90%, hệ thống thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%.

Gói thầu XL-03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8km; trong đó, làm mới hơn 1,4km phía bờ trái, nâng cấp, mở rộng và tăng cường đường hiện hữu hơn 1,4km phía bờ phải. Chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 12-20m; trong đó mặt đường rộng từ 6-11m.

Tại gói thầu XL-03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8km. Trong đó, hơn 1,4km đường phía bờ trái được xây dựng mới, còn phía bờ phải được nâng cấp, mở rộng và tăng cường trên chiều dài hơn 1,4km.

Mặt cắt ngang tuyến đường rộng từ 12-20m, trong đó phần mặt đường có chiều rộng từ 6-11m. Nhà thầu đã tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời trên cả hai bờ rạch nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại tại bờ trái như vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Đồng thời, các mũi thi công sẽ được tập trung sang bờ phải để triển khai hào kỹ thuật, đấu nối hệ thống cống thoát nước và thi công mặt đường.

Đối với hai gói thầu XL-01 và XL-02 được khởi công vào cuối năm 2025, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hiện gói XL-02 triển khai 13 mũi thi công, khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 10%, trong khi gói XL-01 đạt khoảng 5%.

Dự án có 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, gồm 897 trường hợp bị ảnh hưởng một phần và 1.293 trường hợp bị ảnh hưởng toàn bộ. Đến nay, các phường An Nhơn, Gia Định và Bình Thạnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ 100%; phường Bình Lợi Trung đạt khoảng 92%.

Theo kế hoạch, sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái của gói XL-03, các đơn vị sẽ tiếp tục thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11/2026 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 12/2026.

Đối với các gói thầu còn lại, chủ đầu tư đang xây dựng tiến độ chi tiết nhằm đẩy nhanh quá trình thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành và bàn giao toàn bộ dự án rạch Xuyên Tâm vào cuối năm 2027.