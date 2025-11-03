Hà Nội

Bạn đọc

TP HCM: Liên danh 2 nhà thầu duy tu công trình giao thông hơn 3,1 tỷ

Gói thầu duy tu sửa chữa công trình giao thông năm 2025 có giá hơn 3,71 tỷ đồng của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM đã tìm được nhà thầu.

An Nhiên

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo trì công trình hạ tầng - tiện ích công cộng năm 2025 với dự toán mua sắm hơn 67,63 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng khu Công nghệ Cao TP HCM phê duyệt tại Quyết định 16/QĐ-BQLCDA-DTHT ngày 03/10/2025.

Gói thầu duy tu sửa chữa công trình giao thông năm 2025 có giá 3,71 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao TP HCM trực tiếp mời thầu.

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao TP HCM - Phạm Hữu Minh đã ký Quyết định phê duyệt liên danh duy tu sửa chữa công trình giao thông (Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nghĩa Bình – Công ty TNHH Tư vấn Fas) trúng với giá 3,19 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Ngày 31/10/2025, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao TP HCM đã phê duyệt cho liên danh duy tu sửa chữa công trình giao thông (Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nghĩa Bình – Công ty TNHH Tư vấn Fas) trúng với giá 3,19 tỷ đồng thực hiện trong 45 ngày.

Đối thủ liên danh Nguyễn Triều – Hòa Hân (Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Nguyễn Triều – Công ty TNHH Hòa Hân), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ bị loại với lý do không đánh giá (Đánh giá theo quy trình 2).

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nghĩa Bình có địa chỉ tại Phường Linh Xuân, TP HCM; trúng 5/7 gói thầu duy tu tại Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng khu Công nghệ Cao TP HCM với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 11,21 tỷ đồng. Bên mời thầu chủ yếu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên.

Cụ thể tại kế hoạch vận hành, bảo trì hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, công ty trúng liền 2 gói thầu:

Gói thầu duy tu, cải tạo, sửa chữa một số hố ga hư hỏng thuộc tuyến thu gom nước thải với giá hơn 425 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu duy tu, bảo trì, bảo dưỡng cấu kiện Trạm bơm Rạch Lân với giá hơn 53 triệu đồng.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng năm 2024, gói thầu duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa năm 2024; liên danh Nhất Duy – NB (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Nhất Duy - Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nghĩa Bình) trúng thầu với giá hơn 3,87 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Công ty TNHH Tư vấn Fas có địa chỉ tại Phường An Nhơn, TP HCM; đã tham gia 17 gói thầu trong đó trúng 14 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 16,55 tỷ đồng.

Công ty thường liên danh với Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nghĩa Bình trúng thầu tại Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao TP HCM.

Trước đó, tại gói thầu duy tu sửa chữa công trình giao thông năm 2024; liên danh sửa chữa công trình giao thông (Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nghĩa Bình – Công ty TNHH Tư vấn Fas – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Nhất Duy) trúng thầu với giá 3,66 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày…

Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng khu Công nghệ Cao TP HCM từ năm 2018 đến tháng 6/2025 đã đăng tải 14 dự án phát triển. Từ năm 2010 đến nay, chủ đầu tư đã đăng tải 115 thông báo mời thầu với 151 kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng khu Công nghệ Cao TP HCM đang tìm nhà thầu gói thầu Sửa chữa tường rào phía Tây - Phân đoạn L3-L4 (loại hàng rào hở) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Bảo trì công trình hạ tầng - tiện ích công cộng năm 2025 với giá dự toán hơn 825 triệu đồng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 7/11.

