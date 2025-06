TP HCM: Gói nâng cấp cải tạo KTX GĐ2 ĐHSP Kỹ thuật hơn 13 tỷ về tay ai?

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu, ngày 9/6 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành mở thầu gói Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Ký túc xá - Giai đoạn 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Gói thầu có giá 13,3 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty CP xây dựng Trung Kiên dự thầu với giá 13,024 tỷ đồng; Liên danh Bảo Anh - Nam Khang (do Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Bảo Anh đại diện liên danh) dự thầu với giá 13,263 tỷ đồng và Công ty TNHH xây dựng thương mại Quế Thông dự thầu với giá 13,289 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Ký túc xá - Giai đoạn 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phê duyệt tại Quyết định 1806/QĐ-ĐHSPKT ngày 23/5 với tổng mức đầu tư hơn 14,985 tỷ đồng nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu nội trú khang trang, sạch sẽ và an toàn của người học.

Theo KHLCNT được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 1818/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/5, dự án có 6 gói thầu thành phần trong đó gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị có giá hơn 13,3 tỷ đồng được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phê duyệt E-HSMT ngày 3/6 theo Quyết định số E2500242235_2506031810, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thu hợp pháp của Nhà trường.

Gói thầu hoàn thành mở thầu ngày 9/3 với 3 nhà thầu cạnh tranh. Nếu chỉ nhìn vào giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu thông qua biên bản mở thầu có thể thấy sự bám đuổi sát nút về giá trong đó Công ty CP xây dựng Trung Kiên đang có giá dự thầu thấp nhất.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng thương mại Quế Thông có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương; thành lập năm 2004 với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Hoàng Văn Quế; Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2016 đến nay đã tham gia và trúng 58/108 gói thầu, trượt 45 gói, 4 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 97,024 tỷ đồng (có hơn 2,040 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 65 tỷ đồng còn lại là với vai trò liên danh.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói Xây lắp (bao gồm thiết bị xây dựng) thuộc dự án Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1 làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá hơn 4,652 tỷ đồng với 6 nhà thầu cạnh tranh trong đó Liên danh Nam Phát – Quế Thông (Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Xây Dựng Nam Phát và Công ty TNHH xây dựng thương mại Quế Thông) dự thầu với giá 3,979 tỷ đồng.

Công ty CP xây dựng Trung Kiên có địa chỉ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; thành lập năm 2005 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Trần Kiên. Nhà thầu tham gia mạng đấu thầu tháng 7/2020 đến nay đã tham gia và trúng 1/14 gói, trượt 10 gói, 2 gói đang chờ kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 9,531 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói Thi công "Láng nền bê tông dưới ống công nghệ xuất bộ từ nhà bơm xăng dầu kho B ra đến bầu lọc tổng; từ bến xuất bộ đến trạm bơm xăng dầu kho C và cảnh quan trước nhà bơm kho C" thuộc dự án Láng nền bê tông dưới ống công nghệ xuất bộ từ nhà bơm xăng dầu kho B ra đến bầu lọc tổng; từ bến xuất bộ đến trạm bơm xăng dầu kho C và cảnh quan trước nhà bơm kho C do Tổng kho xăng dầu Nhà Bè làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 1,99 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó Công ty CP xây dựng Trung Kiên dự thầu với giá 1,98 tỷ đồng.

Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Bảo Anh có địa chỉ tại TP Thủ Đức, TP HCM; thành lập và tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2020; người đại diện pháp luật Nguyễn Minh Tài.

Từ năm 2020 đến nay, nhà thầu tham gia và trúng 6/7 gói thầu, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 43,753 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập. Và 6/7 gói thầu này đều thực hiện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Trước đó (11/2) nhà thầu được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phê duyệt Quyết định KQ2500019027_2502111547 công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Thư Viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với giá 8,899 tỷ đồng (giá gói thầu 8,940 tỷ đồng). Tại gói thầu này duy nhất Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Bảo Anh dự thầu và trúng...