TP HCM giao 4 lô đất Thủ Thiêm cho Công ty Đại Quang Minh

TP HCM vừa ban hành quyết định về việc giao 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh) để thanh toán hợp đồng xây dựng, chuyển giao dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Bốn lô đất có tổng diện tích gần 4,3ha được giao cho Công ty Đại Quang Minh thuộc khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Diện tích từng lô đất cụ thể như sau, lô 6-2 rộng 9.130,5 m²; lô 6-5 rộng 10.572,6 m²; lô 6-6 rộng 5.874,4 m² và lô 6-7 rộng 17.386,8 m².

Vị trí, ranh giới các lô đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8653/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiểm duyệt ngày 12/1/2016.

Mục đích sử dụng đất xây dựng khu chung cư theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp đa chức năng và Bệnh viện quốc tế đã được phê duyệt.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định này. Quyền và thời hạn sử dụng đất của người mua căn hộ, chủ sở hữu công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Phương thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, mà theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 260/2025/QH15) và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son) nhìn từ trên cao

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xác định giá đất đối với 4 lô đất nêu trên; phối hợp xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất trên thực địa theo quy định; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng,…theo quy định.

Công ty Đại Quang Minh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xác định giá đất, thực hiện thủ tục giao đất, bàn giao đất trên thực địa và thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định pháp luật và kết quả thanh toán, quyết toán hợp đồng BT được cơ quan có thẩm quyền xác định.