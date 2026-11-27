Tưởng mắc bệnh cột sống cổ, người bệnh 54 tuổi được điện cơ xác định chèn ép dây thần kinh trụ ở khuỷu tay do tổn thương dạng nang và phẫu thuật điều trị.

Chữa cột sống cổ mãi không khỏi, hóa ra bị chèn ép ở khuỷu tay

Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.N.T. (54 tuổi) đến khám vì tê bì và teo cơ bàn tay phải kéo dài. Trước đó khoảng một năm, ông T. bắt đầu thấy tê ngón út và ngón áp út tay phải dù không hề bị chấn thương. Đi khám ở nhiều nơi, ông được chẩn đoán mắc bệnh lý cột sống cổ nhưng điều trị mãi mà triệu chứng không thuyên giảm. Gần đây, cơ bàn tay phải của ông teo nhỏ dần, khiến việc cử động các ngón tay trở nên khó khăn.

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng tê bì và teo cơ bàn tay phải kéo dài, vị trí tổn thương dây trụ ở khuỷu tay. Ảnh BV 108

Khi thực hiện khảo sát điện cơ tại Bệnh viện TWQĐ 108, các bác sĩ phát hiện bất thường dẫn truyền ở dây thần kinh trụ bên phải, khu trú ngay tại vùng khuỷu tay. Dựa trên manh mối này, bệnh nhân được siêu âm khuỷu tay phải và tìm ra nguyên nhân: một tổn thương dạng nang đang chèn ép dây thần kinh trụ. Xác định đúng vị trí lẫn nguyên nhân, người bệnh được phẫu thuật giải phóng chèn ép.

Dễ nhầm lẫn với bệnh cột sống cổ

Theo BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh - Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108, tình trạng tê bì, yếu hoặc teo cơ bàn tay có thể bắt nguồn từ nhiều vị trí khác nhau, như rễ thần kinh cổ, đám rối thần kinh cánh tay hay các dây thần kinh ngoại vi. Trong đó, chèn ép dây thần kinh trụ ở khuỷu tay tạo ra các biểu hiện rất dễ nhầm với bệnh lý cột sống cổ. Do vậy, tìm đúng vị trí tổn thương đóng vai trò quyết định đến hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Linh cho biết, điện cơ là kỹ thuật thăm dò chức năng giúp kiểm tra khả năng dẫn truyền của dây thần kinh và hoạt động điện của cơ, qua đó nhận diện vị trí cũng như mức độ tổn thương. Với các tổn thương nằm trên một đoạn thần kinh ngắn - điển hình là ở khuỷu tay - kỹ thuật kích thích từng đoạn ngắn (inching) giúp định vị bất thường dẫn truyền chính xác hơn. Khi kết hợp thêm điện cơ kim, bác sĩ có thể phân biệt rõ tổn thương dây thần kinh ngoại vi với bệnh lý rễ thần kinh, đám rối thần kinh hay bệnh lý neuron vận động.

Hình ảnh siêu âm tổn thương dạng nang vùng khuỷu tay phải gây chèn ép dây thần kinh trụ. Ảnh BV 108

“Bắt tay” điện cơ và siêu âm để tìm ra nguyên nhân

Bên cạnh điện cơ, siêu âm giữ vai trò hỗ trợ đắc lực trong việc quan sát hình thái dây thần kinh và phát hiện những bất thường ở mô lân cận. Nếu điện cơ chỉ ra chỗ nào đang rối loạn chức năng và nặng đến mức nào, thì siêu âm giúp nhìn thấy nguyên nhân gây chèn ép - như khối tổn thương dạng nang ở bệnh nhân trên. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai kỹ thuật này giúp nâng cao độ chính xác khi chẩn đoán và định hướng can thiệp phù hợp.

Từ thực tế điều trị, BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi bị tê bì kéo dài, nhất là khi đi kèm yếu cơ, cầm nắm kém hoặc teo cơ bàn tay. Thăm khám chuyên khoa sớm và làm các thăm dò chức năng cần thiết sẽ giúp tìm đúng căn nguyên, tránh kéo dài tình trạng điều trị kém hiệu quả và hạn chế nguy cơ suy giảm chức năng vận động của bàn tay.