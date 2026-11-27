Theo kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP HCM, hôm nay (27/11), bốn lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an. Phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM, ba trong số bốn lô đất Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá đợt này không có người đăng ký tham gia. Theo quy chế, các cuộc đấu giá này không thành do hết thời hạn đăng ký nhưng không có người nộp hồ sơ. Lô có hồ sơ đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá trực tuyến vào chiều nay trên hệ thống của Bộ Công an.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến một lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chiều nay, 27-11. Ảnh minh họa

Lô đất duy nhất có người đăng ký đấu giá mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), thuộc phường An Khánh, có diện tích 5.009,1 m2. Giá khởi điểm của khu đất hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng mỗi m2. Theo quy hoạch, khu đất được sử dụng hỗn hợp, trong đó 95% diện tích dành cho nhóm nhà ở và 5% cho dịch vụ, chiều cao tối đa là 10 tầng.

Ba khu đất không có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm lô 1.K3.5.HH (3-12), lô 1.K3.1.OD (3-8) và lô 1.K3.4.HH (3-5). Lô 3-12 có diện tích hơn 10.059 m2, giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng một tỷ đồng mỗi m2. Lô 3-8 rộng hơn 8.568 m2, có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, lô 3-5 rộng 6.446 m2, giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của bốn lô đất trong đợt này hơn 16.666 tỷ đồng.

Theo quy định, tổ chức tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm và chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của từng dự án, tương ứng từ 410 tỷ đồng đến hơn 2.393 tỷ đồng. Đối với tập đoàn hoặc nhóm công ty có quan hệ mẹ - con, chỉ một đơn vị được cử tham gia đấu giá.

Cuối năm 2021, bốn khu đất này từng được đấu giá thành công với tổng giá trúng hơn 37.346 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, vì vậy TP HCM đã hủy kết quả và xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá lại các khu đất này.