TP HCM: Điểm danh những gói thầu cung cấp suất ăn trường học của Trường Thịnh

Chỉ trong nửa tháng 9/2025, Công ty Trường Thịnh liên tiếp được nhiều trường học “chỉ định” trúng các gói suất ăn học đường, với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng.

Ngoài việc liên tiếp trúng 3 gói thầu cung cấp suất ăn tại nhiều trường mầm non ở TP HCM với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng như Báo Tri thức và Cuộc sống từng phản ánh tại bài viết: TP HCM: Nhà thầu nào cung cấp suất ăn Trường mầm non Phú Hòa Đông?, theo ghi nhận, Công ty TNHH Kinh doanh TM DV Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) còn sở hữu một “bảng thành tích” dày đặc được chỉ định thầu trong thời gian ngắn.

Công ty Trường Thịnh được thành lập tháng 4/2021, có trụ sở tại phường An Hội Tây, TP HCM, do ông Lê Công Linh là người đại diện pháp luật. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ tháng 10/2022 đến 16/9/2025, Trường Thịnh đã tham gia 14 gói thầu và trúng cả 14, với tổng giá trị 15,348 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói đều do công ty đảm nhận với vai trò độc lập.

Danh sách những gói thầu Trường Thịnh vừa trúng phần lớn là cung cấp suất ăn học đường cho các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Củ Chi cũ. Cụ thể:

Ngày 5/9/2025, bà Nguyễn Thanh Lan – Hiệu trưởng Trường mầm non An Nhơn Tây (xã An Nhơn Tây, TP HCM) phê duyệt gói thầu số 1 “Cung cấp thực phẩm tươi sống, khô bao gói, rau củ quả, gạo nguyên liệu phục vụ bữa ăn học đường bán trú năm học 2025–2026” cho Trường Thịnh, với giá trị 1,715 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn: trong trường hợp đặc biệt.

Cũng trong ngày 5/9/2025, bà Trần Thị Anh Uyên – Hiệu trưởng Trường mầm non Nhuận Đức ký Quyết định số 88/QĐ-THNĐ phê duyệt kết quả gói thầu cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh Trường tiểu học Nhuận Đức năm học 2025–2026. Giá trị gói thầu mà Trường Thịnh được chỉ định: 748,8 triệu đồng.

Trường mầm non Nhuận Đức. Ảnh website nhà trường.

Ngày 6/9/2025, Trường mầm non Trung An 2 phê duyệt kết quả gói thầu “Cung cấp thực phẩm tươi sống, khô bao gói, rau củ quả, gạo nguyên liệu phục vụ bữa ăn học đường bán trú năm học 2025–2026”. Công ty Trường Thịnh được chỉ định trúng thầu, với giá trị 1,284 tỷ đồng.

Ba ngày sau đó, ngày 9/9/2025, Trường mầm non Phạm Văn Cội 1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1 “Cung cấp thực phẩm tươi sống, khô bao gói, rau củ quả, gạo nguyên liệu phục vụ bữa ăn học đường bán trú năm học 2025–2026”. Công ty Trường Thịnh trúng thầu với giá trị 1,186 tỷ đồng (theo Quyết định số 66/QĐ-MNPVC1).

Ngày 11/9/2025, bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu – Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Củ Chi 2 ký Quyết định số 71/QĐ-TTCC2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh Trường tiểu học thị trấn Củ Chi 2 năm học 2025–2026”. Công ty Trường Thịnh trúng thầu với giá trị 1,946 tỷ đồng.

Trường tiểu học thị trấn Củ Chi 2. Ảnh IT

Trước đó, trong các ngày 8, 9 và 12/9/2025, Trường Thịnh cũng liên tiếp được Trường mầm non Trung Lập Hạ, Trường mầm non Nhuận Đức và Trường mầm non Phú Hòa Đông phê duyệt trúng các gói thầu cung cấp thực phẩm cho bữa ăn học đường, tổng cộng hơn 4,9 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong nửa đầu tháng 9/2025, Công ty Trường Thịnh liên tiếp được nhiều trường học trên địa bàn huyện Củ Chi cũ “chỉ định” trúng thầu cung cấp suất ăn, với giá trị từng gói dao động từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng. Tổng cộng, doanh nghiệp này đã thắng các gói thầu trị giá xấp xỉ 15 tỷ đồng. Điểm chung đáng chú ý là hầu hết các gói đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu “trong trường hợp đặc biệt”.